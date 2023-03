March 20, 2023 / 05:16 PM IST

Jr NTR | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ (Tollywood Star) నటుడు ఎన్టీఆర్‌ (Jr NTR) గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అక్కర్లేదు. ఆయనకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులు ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. టాలీవుడ్‌ దర్శకధీరుడు ఎస్‌.ఎస్‌ రాజమౌళి (Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్రంతో ఎన్టీఆర్‌ వరల్డ్‌ స్టార్‌ అయిపోయారు. ఈ సినిమా తర్వాత ఎన్టీఆర్‌కు యూఎస్‌లో ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ అమాంతం పెరిగిపోయింది. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ (RRR) చిత్ర ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఇటీవల అమెరికా వెళ్లిన తారక్‌కు అక్కడి ఫ్యాన్స్‌ ఘనంగా స్వాగతం పలికిన విషయం తెలిసిందే.

తాజాగా మరోసారి తన అభిమాన నటుడిపై ఉన్న ప్రేమను యూఎస్‌ అభిమానులు వినూత్న రీతిలో చూపించారు. విమానం వెనుక భాగంలో ‘ధన్యవాదాలు ఎన్టీఆర్‌.. తర్వాతి సినిమా కోసం వేచి ఉండలేకపోతున్నాం’ అని రాసి ఉన్న బ్యానర్‌ను ప్రదర్శించి ఆకాశమంత అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను ‘ఎన్టీఆర్‌ ఫ్యాన్స్‌ యూఎస్‌ఏ’ అనే ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు.

‘ప్రపంచ సినిమాకు గుండెకాయ లాంటి హాలీవుడ్‌పై.. ఎయిర్ ప్లేన్ బ్యానర్. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో గుర్తుండిపోయే రైడ్‌కి ధన్యవాదాలు. ‘ఎన్టీఆర్ 30’ తో మ్యాన్ ఆఫ్ మాస్ మానియా కోసం వేచి చూడలేకపోతున్నాం. ఎన్టీఆర్‌కు, శివ కొరటాల, మొత్తం టీంకు మా శుభాకాంక్షలు. ఏప్రిల్‌ 5న ఎరుపు రంగు అద్దుదాం’ అంటూ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. దీన్ని చూసి ఫ్యాన్స్ తెగ ఖుషీ అవుతున్నారు.

ఎన్టీఆర్‌ కథానాయకుడిగా కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో ఓ చిత్రం తెరకెక్కబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ఎన్టీఆర్‌ నటిస్తున్న 30వ సినిమా ఇది కావడంతో అభిమానుల్లో ఆసక్తినెలకొంది. ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌, యువసుధ ఆర్ట్స్‌ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా ద్వారా బాలీవుడ్‌ నాయిక జాన్వీకపూర్‌ తెలుగులో అరంగేట్రం చేయబోతోంది. ఏప్రిల్‌ మొదటి వారం నుంచి సినిమా రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానున్నట్లు తెలుస్తోంది.

AIR PLANE Banner over the heart of world cinema, THE HOLLYWOOD.🔥

Thanks for a memorable ride called #RRRMovie.

Can’t wait for the mass mania of Man of Masses with #NTR30.

Our best wishes to @tarak9999, Siva Koratala garu and the whole team. ❤️

Let’s paint the town red on April… https://t.co/OIaJWwJGfX pic.twitter.com/3d7c5v2umD

— NTR FANS USA (@NTRFans_USA) March 20, 2023