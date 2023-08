August 9, 2023 / 03:47 PM IST

Mahesh Babu | టాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌ బాబు (Mahesh Babu)కు అరుదైన గౌరవం

లభించింది. బుధవారం మహేష్‌ బాబు పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులు ఆయనకు ఎప్పటికీ

మర్చిపోలేని బహుమతిని ఇచ్చారు. ఓ ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని ఆయనకు అందించారు. అంతరిక్షంలో ఓ

నక్షత్రానికి ‘సూపర్ స్టార్ మహేష్‌ బాబు’ (SuperStar Mahesh Babu)అని పేరు పెట్టారు. ఈ మేరకు

రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేయించారు. ఇందుకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌

అవుతోంది. RA: 12H 33M 29S అనే స్టార్‌కు మహేష్‌ పేరు పెట్టారు. గెలాక్సీలో ఎక్కువగా ఇష్టపడే నక్షత్రం ఇదే నంటూ పేర్కొన్నారు. కాగా, ఓ నక్షత్రానికి హీరో పేరు పెట్టడం టాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీలో ఇదే మొదటిసారి.

మరోవైపు మహేష్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా సూపర్‌ స్టార్‌కు శుభాకాంక్షలు

వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సినిమా ఇండ‌స్ట్రీకి చెందిన ప్రముఖులే కాకుండా రాజ‌కీయ‌, క్రీడా రంగాల‌కు చెందిన

వారు కూడా విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. తెలంగాణ మంత్రి కేటీఆర్‌ (Minister KTR) ట్విట్టర్ వేదిక‌గా మ‌హేష్ బాబుకి ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు తెలియ‌జేశారు. హ్యాపీ బర్త్‌ డే బ్రో.. ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని కోరుకుంటున్నా అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు. ‘పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చిన్నోడా(Chinnoda).. ఈ పుట్టినరోజున నీకు అమితమైన ప్రేమ, ఆనందం దొరకాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని స్టార్‌ యాక్టర్‌ వెంకటేష్‌ సోషల్‌ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు.

#HBDSuperstarMaheshBabu

With a special honor, for the first time in TFI,an actor's name now graces a registered star 💫 and its coordinates are proudly displayed on the certificate as The Most Loved Star in the Galaxy @urstrulyMahesh 🌟

An exceptional gift that holds deep… pic.twitter.com/6mefXymZ3m

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) August 9, 2023