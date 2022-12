December 9, 2022 / 05:52 PM IST

మాస్‌ మహారాజా రవితేజ ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడు. హీరోగా బిజీగా ఉంటూనే మరోవైపు మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి (Chiranjeevi) టైటిల్ రోల్‌ చేస్తున్న చిత్రం వాల్తేరు వీరయ్య (Waltair Veerayya)లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటివరకు చిరు లుక్స్ విడుదలయ్యాయి. కానీ రవితేజకు సంబంధించిన స్టిల్స్ మాత్రం బయటకు రాలేదు. తన లుక్‌ గురించి ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందించారు రవితేజ.

మీరంతా దీని (అప్‌డేట్)కోసం చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్నారని నాకు తెలుసు. మీ అందరికీ నాలో ఉన్న కొత్త వ్యక్తిని డిసెంబర్‌ 12న ఉదయం 11:07 గంటలకు పరిచయం చేస్తున్నా.. అని ట్వీట్ చేశారు. సిలిండర్‌ను గొడ్డలితో లాక్కెళ్తూ ఉన్న స్టిల్‌ను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఈ మాస్‌ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ కు బాబీ (కేఎస్ ర‌వీంద్ర‌) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

వాల్తేరు వీరయ్య 2023 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 13న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహాస‌న్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రాక్ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్‌ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన టైటిల్ టీజర్‌, బాస్‌ పార్టీ సాంగ్స్‌ నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

I know you all have been waiting so long for this 😊

Introducing you all to A NEW ME in #WaltairVeerayya On 12th DEC @ 11:07 AM :)))@kchirutweets @dirbobby @shrutihaasan @CatherineTresa1 @ThisIsDSP @MythriOfficial pic.twitter.com/Y8PPVZXR47

— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) December 9, 2022