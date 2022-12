December 9, 2022 / 04:52 PM IST

పలాస 1978, జార్జిరెడ్డి ఫేం తిరువీర్ (Thiruveer) ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మసూద’ (Masooda). స్వధర్మ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై రాహుల్‌ యాదవ్‌ నక్కా నిర్మించగా.. డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ సాయికిరణ్‌ దర్శకత్వం వహించాడు. కావ్య కల్యాణ్ రామ్‌, సంగీత కీలక పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా నవంబర్ 18న విడుదలై మంచి టాక్‌తో ప్రదర్శించబడుతూ కాసుల వర్షం కురిపిస్తోంది.

మసూద సక్సెస్‌ను అందరితో పంచుకుంటూ.. నిర్మాత రాహుల్ యాదవ్‌ తమ జర్నీ ఎలా మొదలైందో తెలుపుతూ ఓ ఫొటోను ట్వీట్ చేశారు. తిరువీర్‌కు చెక్‌ అందిస్తున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేస్తూ.. ఈ సినిమాకు తిరువీర్ సరిగ్గా సెట్ అవుతాడని అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. నిజంగా తిరువీర్‌ చాలా హార్డ్ వర్కర్. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా తట్టుకొని ఈ సినిమా కోసం గత మూడు సంవత్సరాలుగా ఏ సినిమా చేయకుండా మాతో జర్నీ చేస్తున్నాడు..అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు రాహుల్‌ యాదవ్ నక్కా.

గంగోత్రి ఫేం బాలనటిగా కావ్య కల్యాణ్ రామ్‌ ఈ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. స్వధర్మ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌ నుంచి ఏజెంట్‌ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, మళ్లీ రావా లాంటి సూపర్ హిట్‌ చిత్రాలు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాయి.

— Swadharm Entertainment (@Swadharm_Ent) December 9, 2022