Padara Padara Lyrical Song | శాసనసభ నుంచి పదర పదర లిరికల్ వీడియోసాంగ్‌

December 9, 2022 / 04:19 PM IST

డాక్టర్‌ రాజేంద్రప్రసాద్, సోనియా అగర్వాల్, పృథ్వీరాజ్ ప్రధాన పాత్రల్లో న‌టిస్తున్న చిత్రం శాసనసభ (Sasana sabha). ఈ మూవీకి వేణు మడికంటి (Venu Madikanti) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి పదర పదర లిరికల్ వీడియోసాంగ్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు.

కేజీఎఫ్ ఫేం రవిబస్రూర్ కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటను కిన్నల్ రాజ్‌, సంతోష్‌ వెంకీ రాశారు. శ్రీ కృష్ణ, సాకేత్‌కొమండూరి పాడారు. లోకం మారదురా నీ మాటకీ.. నీ అరుపే వినరే ఏనాటికీ కృంగిపోకు.. నీ చలమే నీ బలమవుగా..నలిగీపోకు విశ్వాసమే తోడుండగా.. అంటూ సాగుతున్నఈ పాట అందరినీ ఆలోచింపజేస్తూ.. స్పూర్తి నింపేలా సాగుతుంది. శాసనసభ డిసెంబర్ 16న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

సాప్‌బ్రో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తులసీరామ్‌ సప్పని, షణ్ముగమ్‌ సప్పని ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. కే రాఘవేంద్రరెడ్డి కథ, స్క్రీన్‌ప్లే అందిస్తున్నారు. ఆబిద్‌ భూషణ్‌ , సోనియా అగర్వాల్, ఇంద్రసేన, ఐశ్వర్య రాజ్‌ భకుని, హెబ్బా పటేల్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రాజేంద్రప్రసాద్ ఎమ్మెల్యే నారాయణస్వామిగా నటిస్తున్నారు.

పదర పదర లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

Padara padara Lyrical song from #sasanasabha

