April 7, 2024 / 12:19 PM IST

Tillu Square Movie | స్టార్ బాయ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం టిల్లు స్క్వేర్ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. ఈ సినిమా మొద‌టిరోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ మీద దండయాత్ర చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఫ‌స్ట్ డే రోజే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 23.7 కోట్ల రాబ‌ట్టిన ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లో రూ.50 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా 10 రోజుల్లో రూ.101 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని సితార ఎంట‌ర్‌టైన‌మెంట్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది. డీజే టిల్లుకు సీక్వెల్‌గా ఈ మూవీ రావ‌డంతో ప్రేక్ష‌కులు ఎగ‌బ‌డి ఈ సినిమాకు వెళుతున్నారు. ఇక రానున్న4 రోజులు ఉగాది, రంజాన్ పండుగలు ఉండ‌డంతో ఈ సినిమా క‌లెక్ష‌న్లు మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది.

మ‌ల‌యాళీ భామ అనుపమ పరమేశ్వరన్ క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రంను మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్, సితారా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల, రామ్ మిరియాల సాంగ్స్​, తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించారు. ప్రిన్స్, మురళిధర్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.

Always dream big and work hard to realise it. Making this true, our Starboy 🌟 #Siddu now fulfilled the goal he has set in double the speed. 🔥🤘

Double Blockbuster #TilluSquare has crossed 𝟏𝟎𝟎𝐂𝐑 gross worldwide in Just 9 Days! 🥳💥

@anupamahere @MallikRam99 @ram_miriyala… pic.twitter.com/eFdha8WVTu

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 7, 2024