April 3, 2024 / 04:22 PM IST

Tillu Square Movie Collections | టాలీవుడ్ స్టార్ బాయ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం టిల్లు స్క్వేర్ (Tillu Square). రెండేండ్ల కిందట వచ్చిన బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ డీజే టిల్లుకు సీక్వెల్‌గా వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మార్చి 29న విడుద‌లై సూప‌ర్ హిట్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. ఇక ఈ సినిమా మొద‌టిరోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ మీద దండయాత్ర చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఫ‌స్ట్ డే రోజే వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ. 23.7 కోట్ల రాబ‌ట్టిన ఈ చిత్రం మూడు రోజుల్లో రూ.50 కోట్లకు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా క‌లెక్ష‌న్లు చూసుకుంటే 5 రోజుల్లో రూ.85 కోట్ల వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టి.. ఇంకో రోజులో రూ.100 కోట్ల క్ల‌బ్‌లో ఎంట‌ర్‌కానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఏప్రిల్ 05 వ‌ర‌కు టాలీవుడ్‌లో పెద్ద సినిమాలేవి లేక‌పోవ‌డంతో ఈ మూవీకి క‌లెక్ష‌న్ల్ మ‌రింత పెరిగే అవ‌కాశం ఉంది.

మ‌ల‌యాళీ భామ అనుపమ పరమేశ్వరన్ క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రంను మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram)‌ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఈ చిత్రాన్ని ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమాస్, సితారా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లపై నాగ వంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. శ్రీ చరణ్ పాకాల, రామ్ మిరియాల సాంగ్స్​, తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందించారు. ప్రిన్స్, మురళిధర్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.

#TilluSquare registers a MASSIVE 𝟖𝟓 𝐂𝐑 𝐢𝐧 𝟓 𝐃𝐚𝐲𝐬, the DOUBLE BLOCKBUSTER run at the box office continues!! 🥳🤩

Racing towards 𝟏𝟎𝟎𝐂𝐑 𝐆𝐫𝐨𝐬𝐬 🔥😎

Our Starboy 🌟 shattering records all over! 🤘

– https://t.co/vEd8ktS2Po pic.twitter.com/RFWvUlPfad

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) April 3, 2024