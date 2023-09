September 27, 2023 / 12:18 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజ రవితేజ (Ravi Teja) తాజాగా న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970లో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా చలామణిలో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. వంశీ (Vamsee) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో నుపుర్ సనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోండగా.. నుపుర్‌సనన్‌కు ఇది టాలీవుడ్ డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌ కావడం విశేషం. అక్టోబ‌ర్ 20న ఈ సినిమా ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా విడుద‌ల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌ మొదలుపెట్టింది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మేకర్స్ టీజ‌ర్, ఫస్ట్‌ సింగిల్ లాంచ్ చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైలర్ అప్‌డేట్ ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. టైగర్ నాగేశ్వరావు సినిమా ట్రైలర్‌ను అక్టోబర్‌ 3న రిలీజ్ చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాలోని స్టూవర్ట్‌పురం సెట్స్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక రంగస్థలం సినిమా రేంజ్‌లో ఉన్న‌ ఈ సెట్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

A glimpse into the world of Stuartpuram & its HERO in 6 days 🔥

GET READY FOR THE BLAST ❤‍🔥#TigerNageswaraRao 🥷 TRAILER OUT ON OCTOBER 3rd 💥

Grand release worldwide on October 20th ❤️‍🔥@RaviTeja_offl @DirVamsee @AnupamPKher @AbhishekOfficl @AAArtsOfficial @NupurSanon… pic.twitter.com/kfZimCBLVz

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) September 27, 2023