Tiger Nageswara Rao Movie | తుది దశకు చేరుకున్న టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు సినిమా

March 5, 2023 / 12:48 PM IST

Tiger Nageswara Rao Final Schedule begin | మాస్‌రాజా రవితేజ సుడి మాములుగా లేదు. ‘క్రాక్‌’తో హిట్‌ ట్రాక్‌లోకి వచ్చేశాడు అనుకునేలోపే ‘ఖిలాడీ’, ‘రామారావు’ రూపంలో రెండు బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ డిజాస్టర్‌లు రవన్న కాస్త డిసప్పాయింట్‌ చేశాయి. ఈ క్రమంలో మాస్‌ మహరాజా బోలెడన్ని ఆశలతో ‘ధమాకా’తో ఇటీవలే ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చాడు. రిలీజ్‌ రోజున మిక్స్డ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ ఓపెనింగ్స్ అదిరిపోయాయి. టాక్‌తో సంబంధంలేకుండా రోజు రోజుకు కలెక్షన్లు పెరుగుతూ వచ్చాయి. ఫస్ట్‌ వీక్‌లో బ్రేక్‌ ఈవెన్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం రెండు వారాల్లోనే వంద కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్‌ చేసి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. రవితేజ ఎనర్జిటిక్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌, శ్రీలీల డ్యాన్సులు ప్రేక్షకులను ఫుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌ చేశాయి. రవితేజ కెరీర్‌లో తొలి వంద కోట్ల గ్రాస్‌ సినిమా ఇదే అవడం గమనార్హం.

ఇదే అనుకుంటే తర్వాత వచ్చిన ‘వాల్తేరు వీరయ్య’ కూడా తిరుగులేని విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో సగం క్రెడిట్‌ రవితేజకే దక్కుందన్న మాట వాస్తవం. వింటేజ్‌ చిరు కనిపించినా.. రవితేజ లేకుంటే మాత్రం ఆ రేంజ్‌లో హిట్టయ్యేది కాదు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా చిరునే ఓ సందర్భంలో చెప్పాడు. ఇలా వరుస బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లు రవితేజకు మంచి ఉత్సాహాన్నిచ్చాయి. ప్రస్తుతం అదే స్పీడ్‌తో సెట్స్‌పై ఉన్న సినిమాలను పూర్తి చేస్తున్నాడు. రవితేజ లైన్‌అప్‌లో అందరిని బాగా ఎగ్‌జైట్‌ చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్‌ టైగర్‌ నాగేశ్వరరావు.

ఇండియ‌న్ రాబిడ్ హుడ్‌గా పిలవ‌బ‌డే గ‌జ‌దొంగ టైగ‌ర్ నాగేశ్వరరావు జీవిత క‌థ అధారంగా ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతుంది. 70,80 ద‌శ‌కాల్లో నాగేశ్వర‌రావు ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో భారీ ఎత్తున దొంగ‌త‌నాలు, దోపిడీలు చేస్తూ పోలీసుల‌కు చిక్కకుండా త‌ప్పించుకునే వాడు. ఇలాంటి గ‌జ‌దొంగ క‌థ బ‌యోపిక్‌గా తెర‌కెక్కతుండటంతో ప్రేక్షకుల‌లో తీవ్ర ఆసక్తి నెల‌కొంది. తాజాగా ఈ సినిమా తుది దశకు చేరుకుంది. వైజాగ్‌లోని కోస్ట్‌లైన్‌లో ఆదివారం ఈ సినిమా ఫైనల్‌ షెడ్యూల్‌ మొదలైంది. ఇక ఈ సినిమాను వేసవిలో ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకువచ్చేందుకు మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.

పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కనున్న ఈ చిత్రానికి ‘కిట్టు ఉన్నాడు జాగ్రత్త’ ఫేం వంశీకృష్ణ ద‌ర్శక‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అభిషేక్ అగ‌ర్వాల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. జీవి ప్రకాష్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. రేణుదేశాయ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో నుపూర్ సనన్, గాయత్రి భరద్వాజ్‌లు హీరోయిన్‌లుగా నటిస్తున్నారు.

#TigerNageswaraRao final schedule begins at a huge set on the coastline of Vizag💥💥

Many More updates soon 🔥🔥

Mass Maharaja @RaviTeja_offl @DirVamsee @AbhishekOfficl @AnupamPKher @iam_RenuDesai @NupurSanon @gaya3bh @gvprakash @artkolla @MayankOfficl pic.twitter.com/fQGre5SWp9

— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) March 5, 2023