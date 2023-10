October 6, 2023 / 03:52 PM IST

Tiger Nageswara Rao | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజ రవితేజ (Ravi Teja) తాజాగా న‌టిస్తున్న పాన్ ఇండియా సినిమా టైగర్‌ నాగేశ్వర రావు (Tiger Nageswara Rao). 1970లో స్టూవర్ట్‌పురంలో పాపులర్‌ దొంగగా చలామణిలో ఉన్న టైగర్ నాగేశ్వర్‌ రావు జీవిత కథ నేపథ్యంలో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. వంశీ (Vamsee) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన గ్లింప్స్, టీజర్‌, నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. ఈ సినిమా అక్టోబర్ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుండ‌గా.. రీసెంట్‌గా విడుద‌ల చేసిన ట్రైల‌ర్‌కు మంచి రెస్పాన్స్ వ‌స్తుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ వ‌చ్చింది.

ఈ చిత్రం తెలుగులో ఏ సినిమా నమోదు చేయని అరుదైన రికార్డు అందుకుంది. ఈ మూవీ నుంచి బధిరుల కోసం సైన్ లాంగ్వేజ్‌ (సంకేత భాషలో) టైగర్ నాగేశ్వర రావు స్పెషల్ ట్రైలర్‌ను మేక‌ర్స్ లాంఛ్ చేశారు. ఇలాంటి ఫీట్ చేసిన తొలి తెలుగు సినిమాగా అత్యంత అరుదైన రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది. ఇక టైగర్ నాగేశ్వర రావు ఇండియ‌న్ సైన్ లాంగ్వేజ్‌లో కూడా అక్టోబర్ 20న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు.

Great step by @AbhishekOfficl and team to release #TigerNageswaraRao trailer in Indian Sign Language ❤️

Such a nice gesture for the differently abled.#TNRTrailer

– https://t.co/olVBaexOzZ

The movie will also release in the Sign Language on October 20th.@RaviTeja_offl… pic.twitter.com/Ry73wGo3LB

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 6, 2023