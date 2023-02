February 24, 2023 / 04:15 PM IST

Nani | సహజసిద్దమైన నటనతో అందరిని ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తూ.. న్యాచురల్ స్టార్‌గా సూపర్‌ క్రేజ్‌ సంపాదించుకున్నాడు నాని (Nani). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ నేడు 39వ పుట్టినరోజు (Nani 39th birthday)జరుపుకుంటున్నాడు. . నానితో బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేసిన నిహారిక ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బర్త్ డే విషెస్‌ చెబుతూ సందేశాన్ని ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు నానికి బర్త్ డే విషెస్‌ తెలియజేస్తున్నారు.

2023 నానికి ఎక్స్‌ ట్రా స్పెషల్ ఇయర్‌ కానుంది. ఎందుకంటే ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే హిట్‌ 2 సినిమాతో నిర్మాతగా మంచి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. అంతేకాకుండా నాని నటిస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ దసరా మార్చి 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌తోపాటు సాంగ్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. అంటే నానికి జనవరి నుంచి (ఫిబ్రవరిలో బర్త్‌ డే) మార్చిలోపు ప్రతీ నెలకు ఒక ప్రత్యేకత ఉందన్నమాట. ఈ సినిమా నాని కెరీర్‌లోనే మొదటి అతిపెద్ద పాన్ ఇండియా సినిమా కానుంది.

మరోవైపు ఈ స్టార్ హీరో టీం రీసెంట్‌గా లాంఛ్ చేసిన చిత్రం నాని 30 (Nani30). ఈ సినిమాలో బాలీవుడ్ భామ మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శౌరీ డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. వైరా ఎంటర్‌టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి, డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ నిర్మిస్తున్నారు. సను జాన్‌ వర్గీస్‌ ఐఎస్‌సీ కెమెరామెన్‌గా పనిచేస్తున్న ఈ చిత్రానికి మలయాళ కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హెశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తండ్రీకూతుళ్ల రిలేషన్‌ షిప్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రాబోతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియోతో అర్థమవుతుంది.

To the star so Natural &

The person with a heart so pure ❤️

Wishing our dearest SHYAM,

The Natural 🌟 @NameIsNani garu a very Happy Birthday!

Thank you for all your unconditional support always 🤗🤗#HappyBirthdayNani pic.twitter.com/KTInClpWHI

— Niharika Entertainment (@NiharikaEnt) February 24, 2023