July 8, 2023 / 01:05 PM IST

The Vaccine War Movie | కశ్మీరీ పండిట్‌ల‌పై జ‌రిగిన అఘాయిత్యాల నేప‌థ్యంలో తెరకెక్కిన ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర సృష్టించిన సంచలనాలు అంతా ఇంతా కాదు. గతేడాది ఫిబ్రవరి చివరి వారంలో రిలీజైన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ.350 కోట్లు కొల్లగొట్టి హిందీ నాట సరికొత్త రికార్డులు నెలకొల్పింది. ప్రాపగాండ సినిమా అని, కశ్మీరీ పండిట్ల ఊచకోత గురించి ఒకవైపే చెప్పారని ఎన్ని కామెంట్లు వచ్చినా.. జనాలు మాత్రం ఎగబడి మరీ సినిమా చూశారు. దక్షిణాదిన పెద్దగా ఆడలేదు కానీ.. ఉత్తరాదిన మాత్రం దాదాపు నెల రోజుల పాటు చాలా చోట్ల హౌజ్‌ఫుల్‌ బోర్డులు పడ్డాయి. ఇక ఈ సినిమా కెప్టెన్‌ వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి పేరు హిందీ నాట మార్మోగిపోయింది. ప్రస్తుతం వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి ది వాక్సిన్‌ వార్‌ అనే సినిమా చేస్తున్నాడు.

కరోనా టైమ్‌లో జరిగిన పరిస్థులు, ఇండియా తీసుకున్న చర్యలు, దేశంలో ఏర్పడ్డ విపత్కర పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇది కూడా ప్రాపగాండ సినిమా అని టాక్‌. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా పేరు గత 24గంటలుగా ట్విట్టర్‌లో తెగ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఎందుకా అని చూస్తే.. ఈ సినిమా రిలీజ్‌ డేట్‌ అని తెలుస్తుంది. అందులో ఏముంది అనుకుంటున్నారా? ఇక్కడే అసలు ట్విస్ట్‌ ఉంది. అగ్నిహోత్రి ఈ సినిమాను ముందుగా వచ్చే ఏడాది రిలీజ్‌ చేయాలనుకున్నాడు. కానీ సడెన్‌గా తన ప్లాన్‌ చేంజ్‌ చేసుకునిసెప్టెంబర్‌ 28నే రిలీజ్‌ చేయాలని మొండి పట్టున కూర్చున్నాడట. ఇక అదే రోజున సలార్‌ కూడా రిలీజవుతుంది.

పెద్ద పెద్ద సినిమాలే సలార్‌ దరిదాపుల్లో రావడానికి భయపడుతుంటే.. ది వాక్సిన్‌ వార్‌ ఏకంగా ఈ సినిమాకే పోటీగా వస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. అయితే అదే రోజున ది వాక్సిన్‌ వార్‌ను తీసుకురావడానికి కూడా ఓ కారణం ఉందట. గతేడాది రాధేశ్యామ్ రిలీజ్‌ రోజునే ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌ సినిమా కూడా రిలీజయింది. ఈ సినిమా రాధేశ్యామ్‌కు గట్టి పోటీనిచ్చి.. దాని థియేటర్‌లను లాక్కుంది. ఇక ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా సలార్‌ను ఢీ కొడితే రిజల్ట్ రిపీట్ అవుతుందనే నమ్మకంతో ఉన్నారట. దీనిపై పలువురు ఇదొక చెత్త నమ్మకం అని.. అప్పుడేదో ‘ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌’కు కలిసొచ్చిందని.. ఇప్పుడు అంత సీన్‌ లేదని, పంతాలకు పోయి రిలీజ్‌ చేస్తే నష్టాలు తప్పవని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు.

ఇక సలార్‌ టీజర్‌పై వివేక్‌ అగ్నిహోత్రి నెగిటివ్ క్రిటిసిజం చేస్తూ హీరోయిజం సినిమాలను జనం ఆదరించడం పట్ల ఘాటుగా కామెంట్లు చేశాడు. దీనిపై కూడా పలువురు నెటిజన్లు స్ట్రాంగ్‌గానై రిప్లై ఇచ్చారు. మరీ నిజంగానే సలార్‌తో ది వాక్సిన్‌ వార్‌ క్లాష్‌ అవుతుందో లేదో చూడాలి.

#Xclusiv… ‘THE VACCINE WAR’ TO CLASH WITH ‘SALAAR’?… #TheKashmirFiles director #VivekAgnihotri is eyeing 28 Sept 2023 for the release date of his upcoming film #TheVaccineWar… Yes, the same date that has been finalised by the makers of #Prabhas starrer #Salaar.

In the past,… pic.twitter.com/B5d3sp7ZRT

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 6, 2023