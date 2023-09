September 3, 2023 / 07:43 AM IST

OG Movie Latest Update | నిన్న రిలీజైన ఓజీ టీజర్‌ మత్తులో నుంచి ఇంకా పవన్ ఫ్యాన్స్‌ బయటకు రాలేకపోతున్నారు. పవన్‌ కళ్యాణ్‌ను ఆయన అభిమానులు ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో అచ్చు గుద్దినట్లు అలానే చూపించాడు డైరెక్టర్‌ సుజీత్‌. ఒక టీజర్‌పై ఈ రేంజ్‌లో రెస్పాన్స్‌ రావడం మాములు విషయం కాదు. కొత్త సినిమా రిలీజైతే సోషల్ మీడియాలో ఎలాంటి సందడి ఉంటుందో.. అంతకంటే ఎక్కువే ఓజీ గురించి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. పవన్‌కు ఎలివేషన్ ఇచ్చిన ఒక్కో షాట్‌కు సంబంధించి స్క్రీన్ షాట్లు తీసి వాటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత పవన్ నుంచి ఇలాంటి టీజర్ రావడంతో ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సగటు ఆడియెన్‌ కూడా ఫుల్ ఎగ్‌జైట్‌ అవుతున్నాడు.

ఇక ముఖ్యంగా ఈ టీజర్‌లో థమన్‌ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వర్క్‌ గురించి గొప్పగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. ఇన్ని రోజులు థమన్‌ను వద్దని విమర్శలు చేసిన వారే.. ఆయనే ఇలాంటి కథలకు న్యాయం చేయగలడని పోస్ట్‌లు పెడుతున్నారు. ఇక టీజర్‌ బ్యాక్‌లో వచ్చిన మ్యూజిక్‌ అయితే వేరే లెవల్‌ ఉంది. పవన్‌ క్యారెక్టర్‌కు తగ్గ లిరిక్స్.. అంతే స్థాయిలో థమన్ ట్యూన్‌.. జనాలను ఓ ట్రాన్స్‌లోకి తీసుకెళ్లింది. రిపీటెడ్‌ మోడ్‌లో ఈ బీజీఎంను వింటున్నారు. కాగా ఈ రోజు దీనికి సంబంధించిన సాంగ్‌ను రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ వెల్లడించింది. ది రేజ్‌ హాఫ్‌ హంగ్రీ చీతా పేరుతో రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

యక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ బ్యాక్ గ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు సుజీత్‌ దర్శకుడు. సాహో తర్వాత దాదాపు ఐదేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని సుజీత్‌ ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ప్రీలుక్‌ పోస్టర్‌ నుంచే సినిమాపై వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ అయ్యాడు. ఈ సినిమాలో పవన్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌గా కనిపించనున్నాడట. పంజా తర్వాత దాదాపు పన్నెండేళ్లకు మళ్లీ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అవతారమెత్తబోతున్నాడు. దానయ్య నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో పవన్‌ సరసన ప్రియాంక మోహన్‌ నటిస్తుంది.

