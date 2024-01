HanuMan | రామ మందిరంకు రూ.రెండున్నర కోట్ల విరాళం ఇచ్చిన ‘హనుమాన్‌’ టీమ్

January 21, 2024 / 01:15 PM IST

HanuMan Movie | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు తేజ సజ్జా (Teja Sajja) హీరోగా ప్రశాంత్‌ వర్మ (Prasanth Varma) తెరకెక్కించిన తాజా చిత్రం ‘హనుమాన్‌’ (Hanuman). అమృతా అయ్యర్‌ కథానాయికగా న‌టించింది. జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద క‌లెక్ష‌న్ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ చిత్రం 8 రోజుల్లో వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా రూ.150 కోట్ల మార్కును కూడా అందుకుంది. ఇదిలావుంటే ఈ సినిమాకు అమ్ముడుపోయే ప్రతి టికెట్‌లో 5 రూపాయలను అయోధ్య రామమందిరానికి విరాళంగా ఇస్తామని చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. చెప్పిన‌ట్లుగానే ప్రీమియర్‌ షోల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో రూ.14.25 లక్షలను విరాళంగా అందించింది.

తాజాగా 9 రోజుల‌కు గాను ఇప్పటి వరకూ 53,28,211 హ‌నుమాన్ టికెట్లు అమ్ముడు అయ్యాయి. అయితే ఈ టికెట్ల ద్వారా వ‌చ్చిన మొత్తం రూ.2,66,41,055 ల‌ను రామమందిరానికి విరాళంగా ఇస్తున్నట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. దీనికి ‘హనుమాన్‌ ఫర్‌ శ్రీరామ్‌’ అని పేర్కొంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చింది.

#HANUMAN for SHREE RAM ✨

As announced, Team HanuMan is going to donate a grand sum of ₹2,66,41,055 for 53,28,211 tickets sold so far for Ayodhya Ram Mandir 🤩🙏

– https://t.co/EDNd4iyn3b

A @PrasanthVarma film

🌟ing @tejasajja123#HanuManForShreeRam #HanuManEverywhere… pic.twitter.com/jbWQ5sPhzq

— Primeshow Entertainment (@Primeshowtweets) January 21, 2024