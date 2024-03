March 8, 2024 / 09:42 AM IST

Ajithkumar | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ (Ajithkumar) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి VidaaMuyarchi. ఈ మూవీ షూటింగ్ దశలో ఉండగా.. సడెన్‌ అజిత్‌ కుమార్‌ ఆస్పత్రికి వెళ్లాడన్న వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. తమ ఫేవరేట్‌ హీరో ఆస్పత్రికి వెళ్లాడని తెలిసిన అభిమానులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రేడ్‌ ఎనలిస్ట్‌ రమేశ్‌ బాలా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా క్లారిటీ ఇచ్చారు.

రెగ్యులర్ హెల్త్‌ చెకప్‌లో భాగంగానే అజిత్‌ కుమార్‌ ఆస్పత్రికి వెళ్లారని, కార్డియో, న్యూరో చెకప్‌ చేయించుకున్నారని ట్వీట్ చేశారు. అజిత్‌ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, ఆయన అభిమానులు, శ్రేయోభిలాషులు, ఫాలోవర్లు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కోరారు. కోలీవుడ్ సర్కిల్ సమాచారం ప్రకారం అజిత్‌ కుమార్‌ మగిజ్‌ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో నటిస్తున్న VidaaMuyarchi ఫైనల్ షూటింగ్‌ మార్చి 15ను షురూ కానుంది. అజర్ బైజాన్‌లో మొత్తం 40 రోజులపాటు ఈ షెడ్యూల్‌ను ప్లాన్ చేశారట. అజిత్‌తోపాటు కీలక నటీనటులపై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

VidaaMuyarchi లో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది.కాగా మరోవైపు అజిత్‌కుమార్‌ మార్క్‌ ఆంటోనీ సినిమాతో ప్రేక్షకులకు బ్లాక్ బస్టర్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన అధిక్ రవిచంద్రన్‌ డైరెక్షన్‌లో AK 63లో కూడా నటిస్తున్నాడు. తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

టాలీవుడ్ టాప్ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తోండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్‌ సంగీతం అందించనున్నాడు. మరోవైపు AK 64 సినిమాను విడుదలై ఫేం వెట్రిమారన్‌ డైరెక్ట్‌ చేయబోతున్నాడని తెలుస్తోండగా..దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

రమేశ్‌ బాలా ట్వీట్..

Apart from regular complete health check-up, Actor #Ajithkumar underwent cardio and neuro check-up also..

Fans and well-wishers need not worry about his health.. He is doing fine..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) March 8, 2024