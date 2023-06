June 29, 2023 / 02:50 PM IST

Samajavaragamana | టాలీవుడ్‌ హీరో శ్రీవిష్ణు (Sree Vishnu) నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ సామజవరగమన (Samajavaragamana). ఫన్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి వివాహ భోజనంబు ఫేం రామ్‌ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించాడు.సామజవరగమన జూన్ 29న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలై మంది స్పందన రాబట్టుకుంటోంది. విడుదలైన అన్ని కేంద్రాల్లో మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్‌ అవుతూ.. శ్రీవిష్ణు టీంలో జోష్‌ నింపుతోంది. సినిమా విజయానందంలో ఉన్న శ్రీవిష్ణు సోషల్ మీడియా ద్వారా ప్రేక్షకలోకానికి ట్వీట్ రూపంలో సందేశాన్ని పోస్ట్‌ చేశాడు.

సినిమాను ఆదరిస్తూ సక్సెస్‌ఫుల్‌ టాక్‌ అందించిన ప్రేక్షకులకు శ్రీవిష్ణు థ్యాంక్స్ చెప్పాడు. మా సామజవరగమన సినిమాపై మీరంతా చూపిస్తున్న అసమానమైన ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. సినిమాకు అద్బుతమైన స్పందన వస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు. సినిమాను ఫన్‌టాస్టిక్‌ బ్లాక్‌బస్టర్‌ చేసినందుకు ధన్యవాదాలు.. అని సంతోషాన్ని ట్వీట్ ద్వారా తెలియజేశాడు శ్రీవిష్ణు. సామజవరగమన గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ సినిమాపై హైప్‌ క్రియేట్‌ చేయడంలో సక్సెస్‌ అయ్యానని చెప్పాలి. ఫన్‌, ఫ్యామిలీ, యాక్షన్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో విష్ణు, నరేశ్‌ అండ్‌ టీం కామెడీ టచ్‌తో సాగే ట్రాక్‌ ప్రేక్షకులకు కావాల్సిన వినోదాన్ని అందిస్తూ.. టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది.

నిన్న రాత్రి సామజవరగమన చూశా. అద్భుతమైన పర్‌ఫార్మెన్స్‌తో ఆద్యంతం వినోదాత్మకంగా సాగుతుంది. శ్రీవిష్ణు అన్న టీంకు శుభాకాంక్షలు అంటూ డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్‌ ట్వీట్ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో బిగిల్‌ (విజిల్‌) ఫేం రెబా మోనికా జాన్‌ (Reba Monica John) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషించింది. సుదర్శన్‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, వెన్నెల కిశోర్‌, రఘుబాబు, రాజీవ్ కనకాల, దేవీ ప్రసాద్‌, ప్రియ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ తో కలిసి హాస్య మూవీస్‌ బ్యానర్‌ పై రాజేశ్‌ దండా నిర్మించారు.

శ్రీవిష్ణు ట్వీట్..

We are extremely thankful for the wonderful response and immense love you have showered upon our film #Samajavaragamana ♥️🤩

Thank you for making it a “FUNtastic Blockbuster” ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 pic.twitter.com/xJTnx9rmFx

