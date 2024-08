August 23, 2024 / 11:27 AM IST

Mirai | హనుమాన్‌ సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ యాక్టర్‌ తేజసజ్జా (Teja Sajja). ఈ టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్ పాన్ ఇండియా అడ్వెంచరస్‌ మూవీ మిరాయి ( Mirai) చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ మూవీ టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ వీడియోకు మంచి స్పందన వస్తోంది.

కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రితికానాయక్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. తేజ సజ్జా బర్త్‌ డే సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఇంటెన్స్ లుక్ ఒకటి విడుదల చేశారు మేకర్స్‌. తేజ సజ్జా ఎత్తైన భవంతిపై నుంచి ఓ ఐరన్ రాడ్‌ను పట్టుకుని తనను తాను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తున్న పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఎడ్రినలిన్‌ రైడ్‌ ఫీల్ అందించే సూపర్ యోధ జననం.. అంటూ విడుదల చేసిన తాజా లుక్‌తో ఈ సినిమా యాక్షన్ మూవీ లవర్స్‌ ను ఇంప్రెస్ చేయడం పక్కా అని అర్థమవుతోంది.

ఈ మూవీలో మంచు మనోజ్‌ (Manchu Manoj)‌ నెగెటివ్‌ షేడ్స్‌ ఉన్న పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మంచు మనోజ్‌ మిరాయి లుక్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గౌరా హరి మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌. ఈ చిత్రం 2025 ఏప్రిల్ 18న 2డీ, 3డీ వెర్షన్లలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Strap in for an adrenaline ride 😎

The #SuperYodha is born 🥷⚡

Team #MIRAI ⚔️ wishes the

SUPER HERO, @tejasajja123 a very splendid birthday ❤️‍🔥

Get ready to experience the Action-Adventure in cinemas on 18th APRIL 2025 ~ 2D & 3D🔥#HBDTejaSajja @HeroManoj1 @Karthik_gatta… pic.twitter.com/DXvScUy0DP

— People Media Factory (@peoplemediafcy) August 23, 2024