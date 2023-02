Swara Bhaskar | పెండ్లి పీటలెక్కిన స్వర భాస్కర్‌-ఫహాద్‌ అహ్మద్‌

February 16, 2023 / 07:27 PM IST

Swara Bhaskar | ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలిచే నటి స్వర భాస్కర్‌ పెండ్లి చేసుకున్నది. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ పహాద్‌ అహ్మద్‌ను పెండ్లి చేసుకున్నట్లు వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేశారు. గత నెల 6 వ తేదీన ప్రత్యేక వివాహ చట్టం కింద కోర్టులో వీరు నమోదు చేసుకున్నారు. గురువారం దండలు మార్చుకున్న ఫొటోలను స్వర భాస్కర్‌ తన ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్‌ చేశారు. రెండు వారాల క్రితం ఫహాద్‌ అహ్మద్‌ను సోదరుడిగా పేర్కొన్న స్వర భాస్కర్‌.. ఇప్పుడు ఇలా ఆయనను పెండ్లి చేసుకున్న వీడియోను షేర్‌ చేయడంతో ఆమె అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో ఆక్టీవ్‌గా ఉండే నటి స్వర భాస్కర్‌.. సమాజ్‌వాదీ పార్టీ యువజన విభాగం నాయకుడు ఫహాద్‌ అహ్మద్‌ను వివాహం చేసుకున్నది. ఫహాద్‌ మహారాష్ట్ర యువజన విభాగం అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు. ఫహాద్‌ను పెండ్లి చేసుకున్న స్వర భాస్కర్‌ 2 నిమిషాల 5 సెకండ్ల వీడియోను పోస్ట్‌ చేసి తమ ప్రేమ కథను కూడా వివరించారు. కొన్ని రోజుల క్రితం ఓ యువకుడి చేతుల్లో తల పెట్టి కూర్చున్న ఫొటోను స్వర భాస్కర్‌ షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటోలో ఉన్న ఆ యువకుడికి మిస్టరీ బాయ్ అని పేరు పెట్టారు. ఆ ఫొటోలో ఉన్న మిస్టరీ బాయ్ ఎవరనేది అప్పుడు స్పష్టంగా తెలియరాలేదు. అయితే అయన మరెవరో కాదు ఫహద్ అహ్మద్‌ అని ఇప్పుడు తెలుస్తున్నది.

Sometimes you search far & wide for something that was right next to you all along. We were looking for love, but we found friendship first. And then we found each other!

Welcome to my heart @FahadZirarAhmad It’s chaotic but it’s yours! ♥️✨🧿 pic.twitter.com/GHh26GODbm

— Swara Bhasker (@ReallySwara) February 16, 2023