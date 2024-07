Suriya | కంగువ కౌంట్‌ డౌన్‌ షురూ.. సూర్య టీం 100 డేస్‌ స్పెషల్ వీడియో

July 2, 2024 / 03:37 PM IST

Suriya | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం కంగువ (Kanguva). శివ (siva) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ మూవీ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో సూర్య 42 ప్రాజెక్ట్‌గా వస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 అక్టోబర్‌ 10న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్‌ ప్రకటించారని తెలిసిందే. కింగ్‌ రాబోతున్నాడని..పాన్ ఇండియా సినిమా విడుదలకు ఇంకా 100 రోజులే ఉందని తెలియజేస్తూ స్పెషల్ వీడియోను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

దసరా కానుకగా 10 భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత గ్రాండ్‌గా విడుదల కాబోతున్నట్టు ప్రకటించారు మేకర్స్‌. కంగువలో దిశాపటానీ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్లపై వంశీ, ప్రమోద్‌, కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. కంగువ ౩డీ ఫార్మాట్‌లో కూడా విడుదల కానుంది. రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. సూర్య, బాబీడియోల్‌ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతున్నాయని Kanguva Teaser చెప్పకనే చెబుతోంది.

ఇప్పటికే విడుదల చేసిన కంగువ గ్లింప్స్ ‌(Kanguva Glimpse) వీడియో, పోస్టర్లు నెట్టింట సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. కంగువ నుంచి లాంఛ్ చేసిన పోస్టర్లలో సూర్య ఓ వైపు వారియర్‌గా కత్తి పట్టుకుని.. మరోవైపు స్టైలిష్ లుక్‌లో మ్యాజిక్‌ చేస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాడు.

