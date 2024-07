July 2, 2024 / 11:25 AM IST

Chiyaan Vikram | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో చియాన్‌ విక్రమ్ (Chiyaan Vikram) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్‌ ఎవెయిటెడ్‌ సినిమా తంగలాన్ (Thangalaan). హిస్టారికల్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి పా రంజిత్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కోలార్‌ గోల్డ్‌ ఫీల్డ్స్‌ (కేజీఎఫ్‌)లో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మలబార్ సోయగం మాళవికా మోహనన్‌, పార్వతి తిరువొత్తు ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తుండగా.. పశుపతి, డానియెల్‌ కల్టగిరోన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

కాగా తంగలాన్ ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుందనే దానిపై ఏదో ఒక వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతూనే ఉంది. ముందుగా వచ్చిన వార్తల ప్రకారం ఈ చిత్రం ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతోంది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాత ధనుంజయన్‌ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. తమిళ సినిమాలో ఐకానిక్‌ మూవీగా నిలిచిపోనుంది. 18వ శతాబ్దం-19వ శతాబ్దం మధ్య సాగే కేజీఎఫ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌ కథ ఇది. చియాన్‌ విక్రమ్‌ యాక్టింగ్‌ మీ అందరినీ ఆశ్చర్యపరచడం పక్కా. సినిమా ఆగస్టు 15న వస్తుందంటూ క్లారిటీ ఇచ్చేశారు. దీంతో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు విక్రమ్ అభిమానులు.

అడ్వెంచరస్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో బంగారం, రక్తం, కన్నీటి చుట్టూ సాగే కథగా తంగలాన్‌ ఉండబోతుందని గ్లింప్స్‌, ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్లు చెప్పకనే చెబుతున్నాయి. విక్రమ్‌ తంగలాన్‌లో తన పాత్రకు న్యాయం చేసేందుకు ఎంత ప్రాణం పెట్టి రిస్క్‌ చేశాడో తెలియజేస్తూ మేకర్స్‌ రిలీజ్ చేసిన వీడియో చూసిన సినీ జనాలు విక్రమ్‌ డెడికేషన్‌కు హ్యాట్సాఫ్‌ చెబుతున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని స్టూడియో గ్రీన్, నీలమ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై కేఈ జ్ఞానవేళ్‌ రాజా తెరకెక్కిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాశ్‌ కుమార్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. తంగలాన్ నుంచి ఇప్పటికే మాళవికా మోహనన్‌ లుక్‌ విడుదల చేయగా.. డీగ్లామరైజ్‌డ్‌గా కనిపిస్తూ సినిమాపై సూపర్ హైప్ క్రియేట్ చేస్తోంది.

