July 22, 2024 / 05:23 PM IST

Kanguva | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య (Suriya) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి కంగువ (Kanguva). సూర్య 42వ ప్రాజెక్ట్‌గా పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానిక శివ (siva) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. సూర్య బర్త్‌ డే సందర్భంగా కంగువ ఫస్ట్ సింగిల్‌ను లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. చెప్పిన‌ట్లుగానే ఫ‌స్ట్ సింగిల్ అప్‌డేట్‌ను ఇచ్చారు మేక‌ర్స్.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ఫైర్(Fire) సాంగ్‌ను సూర్య బ‌ర్త్ డే కానుక‌గా ఐదు భాష‌ల్లో విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. ఈ పాట 1000 మంది ఆర్టిస్టులతో భారీ స్థాయిలో ఉండబోతుందని కొరియోగ్రఫర్‌ చెప్పిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో సూర్య బర్త్‌ డే సాంగ్‌ గూస్‌బంప్స్‌ తెప్పించేలా ఉండబోతుందని తెలిసిపోతుంది.

కంగువను స్టూడియో గ్రీన్-యూవీ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. 10 భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.ఈ చిత్రాన్ని నైజాం ఏరియాలో పాపులర్ టాలీవుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ విడుదల చేస్తోంది.

Hear from team #Kanguva as they expound #FireSong in one word 🔥

Releasing Tomorrow 🌋 #KanguvaFromOct10 🦅@Suriya_offl @DishPatani @thedeol @directorsiva @ThisIsDSP @GnanavelrajaKe

pic.twitter.com/hXUMmYGSxK

— Suresh PRO (@SureshPRO_) July 22, 2024