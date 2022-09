September 28, 2022 / 09:12 AM IST

హైదరాబాద్‌: తెలుగు సినీపరిశ్రమలో మరో విషాదం చోటుచేసుకున్నది. హీరో మహేశ్‌ బాబుకు మాతృవియోగం కలిగింది. సూపర్‌స్టార్‌ కృష్ణ సతీమణి శ్రీమతి ఇందిరా దేవి బుధవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె హైదరాబాద్‌లోని ఏఐజీ దవాఖానలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఇందిర మృతిపట్ల పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఇందిర అంతిమ సంస్కారాలను బుధవారం సాయంత్రం మహాప్రస్థానంలో నిర్వహించనున్నారు.

కృష్ణ-ఇందిరాదేవి దంపతులకు ఐదుగురు సంతానం. రమేశ్‌ బాబు, మహేశ్‌ బాబు, పద్మావతి, మంజుల, ప్రియదర్శిని. కాగా, ఇటీవలే మహేశ్‌ అన్న రమేశ్‌ బాబు మృతిచెందారు. ఇప్పుడు తల్లి ఇందిర మరణించడంతో ఘట్టమనేని కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

May #indiramma garu soul rest in peace Stay strong Annnaya @urstrulyMahesh always with you it's hard to accept the truth thinking about the position of mahesh babu now 😔😔🥺🥺😕 pic.twitter.com/JeCNUDlZpR

It is with great sadness that we announce the passing of our @urstrulyMahesh mother,Indira devi garu…she breathed her last breath today.

Our deepest condolences to the ghattamaneni family and wellwishers. Om shanti 🙏🏻 #RIPIndiraDeviGaru

Stay strong anna @urstrulyMahesh pic.twitter.com/jNNqEEJ6br

— Mahesh Babu Trends ™ (@MaheshFanTrends) September 28, 2022