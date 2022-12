Veera Simha Reddy | బాలకృష్ణ, శృతిహాసన్‌ సుగుణ సుందరి సాంగ్‌ మేకింగ్‌ విజువల్స్‌

December 21, 2022 / 09:11 PM IST

నందమూరి బాలకృష్ణ (Balakrishna) టైటిల్‌ రోల్‌లో నట్తిస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి (veerasimhareddy). ఈ మూవీ నుంచి విడుదలైన సుగుణ సుందరి సాంగ్‌ నెట్టంట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఈ డ్యుయెట్‌ సాంగ్‌లో శేఖర్‌ మాస్టర్ కంపోజ్‌ చేసిన స్టైలిష్ డ్యాన్స్ తో అదరగొట్టేస్తున్నారు బాలకృష్ణ, శృతిహాసన్‌. ఈ సాంగ్‌ మేకింగ్‌ విజువల్స్‌ను ట్విటర్‌లో షేర్ చేశారు మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ టీం.

టర్కీలోని అందమైన లొకేషన్లలో ఈ పాటను చిత్రీకరించారు. సుగుణ సుందరి పాట ఈ సినిమాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలుస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ పాటను సరస్వతీ పుత్ర రామజోగయ్యశాస్త్రి రాయగా.. రామ్‌ మిర్యాల, స్నిగ్ధ శర్మ పాడారు. ఎస్‌ థమన్ అందించిన మ్యూజిక్ పాటను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది. మరోవైపు వీరసింహారెడ్డి నుంచి విడుదలైన జై బాలయ్య మాస్ ఆంథెమ్‌ సాంగ్‌కు కూడా అద్బుతమైన స్పందన వస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని గోపీచంద్ మ‌లినేని (Gopichandh Malineni) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

జనవరి 12న గ్రాండ్‌గా రిలీజ్‌ కాబోతుంది వీరసింహారెడ్డి. మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్‌ కీ రోల్ పోషిస్తుండగా.. హనీ రోజ్‌, చంద్రికా రవి, పీ రవిశంకర్, ధునియా విజయ్‌ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

