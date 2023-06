Narayana & Co Trailer | సుధాకర్ కోమాకుల టీం ఫన్‌ రైడ్.. నారాయణ అండ్ కో ట్రైలర్‌

June 22, 2023 / 03:16 PM IST

Narayana & Co Trailer | టాలీవుడ్ యువ హీరో సుధాకర్ కోమాకుల (Sudhakar Komakula) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ నారాయణ అండ్ కో (Narayana & Co). చిన్న పాపిశెట్టి డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. చాలా రోజుల క్రితం లాంఛ్ చేసిన నారాయణ అండ్ కో టీజర్‌ సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేసింది.

తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ (Narayana & Co Trailer)ను కూడా విడుదల చేశారు. ట్రైలర్‌ను మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌ సేన్ లాంఛ్ చేశాడు. నారాయణ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్‌ చుట్టూ తిరిగే కథతో ఫన్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో ఎంటర్‌టైనింగ్ గా సాగనున్నట్టు చెప్పాడు డైరెక్టర్‌. ఇందులో నారాయణ పాత్రలో దేవీ ప్రసాద్ నటిస్తుండగా.. అతడి భార్య పాత్రలో సీనియర్ నటి ఆమని నటిస్తోంది. సుధాకర్‌ కోమాకుల, పూజా కిరణ్‌, యామినితోపాటు ఇతర నటీనటులతో సాగే ఫన్‌రైడ్‌గా సినిమా ఉండనుందని ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌.

ఈ చిత్రాన్ని పాపిశెట్టి ఫిల్మ్‌ ప్రొడక్షన్స్, సుఖ మీడియా బ్యానర్లపై సుధాకర్‌ కోమాకుల పాపిశెట్టి బ్రదర్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి సురేశ్‌ బొబ్బిలి, డాక్టర్‌ జోస్యభట్ల, నాగవంశి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో పూజా కిరణ్‌, యామిని, జయ్‌కృష్ణ, సప్తగిరి, అలీరెజా, శివ, రాగిణి, అనంత్‌ ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

నారాయణ అండ్ కో ట్రైలర్‌ ..

The తిక్కల్ Family thanks the MASS KA DAS @VishwakSenActor for launching the crazy trailer of #NarayanaAndCo 😀

TRAILER 👇🏻

– https://t.co/q8yGZeiqPJ

IN CINEMAS FROM JUNE 30💥@UrsSudhakarK @Pooja_kiran @ChinnaPapisetty @Sukha_Media @PapisettyFP @saregamasouth @shreyasgroup pic.twitter.com/ms3NKQXZqd

— Papisetty Film Productions (@PapisettyFP) June 22, 2023