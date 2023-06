Rajamouli | ఆస్కార్ కమిటీ సభ్యులుగా ఆర్ఆర్ఆర్ టీమ్ కు ఆహ్వానం.. రాజమౌళి స్పందన ఇదీ..

June 29, 2023 / 04:48 PM IST

Rajamouli | దర్శకధీరుడు ఎస్ఎస్ రాజమౌళి (SS Rajamouli) తెరకెక్కించిన ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ (RRR Movie) చిత్రం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం ఇప్పటికే ఎన్నో అవార్డులను సొంతం చేసుకుంది. ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఆస్కార్ అవార్డును కూడా అందుకుంది. తాజాగా మరో అరుదైన గౌరవం దక్కింది. ఈ చిత్రంలోని ఆరుగురు సభ్యులకు ఆస్కార్ (Oscar) కమిటీలో అవకాశం లభించింది.

దీనిపై దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తాజాగా స్పందించారు. ఈ సంవత్సరం అకాడమీ అవార్డుల కోసం తమ ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ బృందంలోని ఆరుగురిని సభ్యులుగా ఆహ్వానించినందుకు చాలా గర్వంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ట్వీట్ చేశారు. ‘ఈ సంవత్సరం అకాడమీ అవార్డులకు మా ‘ఆర్ఆర్ఆర్’ బృందంలోని ఆరు మందిని ఆస్కార్ కమిటీ సభ్యులుగా ఆహ్వానించడం చాలా గర్వంగా ఉంది. తారక్, చరణ్, పెద్దన్న (కీరవాణి), సాబు సిరిల్, సెంథిల్, చంద్రబోస్ గారికి అభినందనలు. అలాగే ఈ సంవత్సరం ఆహ్వానం అందుకున్న భారతీయ సినిమా సభ్యులందరికీ అభినందనలు’ అంటూ జక్కన్న ట్వీట్ చేశారు.

Extremely proud that 6 members of our RRR team have been invited as members for The Academy Awards this year.

Congratulations Tarak, Charan, Peddanna, Sabu sir, Senthil &Chandrabose garu.

Also, congrats to the members from Indian Cinema who received the invitation this year 🙂

— rajamouli ss (@ssrajamouli) June 29, 2023