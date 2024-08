August 21, 2024 / 07:15 PM IST

Telusu Kada | టిల్లు 2 బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ తర్వాత టాలీవుడ్‌ యువ హీరో సిద్దు జొన్నల గడ్డ (Siddhu Jonnalagadda) నటిస్తోన్న సినిమా తెలుసు కదా (Telusu Kada). పాపులర్‌ స్క్రీన్‌ రైటర్‌ కోన వెంకట్‌ సోదరి నీరజ కోన (Neeraja Kona) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో కేజీఎఫ్‌ ఫేం శ్రీనిధి శెట్టి, రాశీఖన్నాఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. చాలా రోజుల తర్వాత స్టిల్ రూపంలో కొత్త అప్‌డేట్‌ను షేర్ చేసుకున్నారు మేకర్స్‌.

తెలుసు కదా షూటింగ్‌ సెట్స్‌లో జాయిన్‌ అయింది శ్రీనిధి శెట్టి. ఈ విషయాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తెలియజేస్తూ.. శ్రీనిధి శెట్టి సీన్ చేసిన తర్వాత మానిటర్‌లో చెక్‌ చేసుకుంటున్న స్టిల్‌ ఒకటి షేర్ చేయగా నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. తెలుగులో రొమాంటిక్ స్టోరీతో ఉత్తేజకరమైన డెబ్యూ జర్నీని ప్రారంభించిన శ్రీనిధి శెట్టి గొప్ప విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నామని ట్వీట్ చేసింది పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ. ఇప్పుడీ స్టిల్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రంలో వైవా హర్ష కీలక పాత్రలో నటిస్తుండగా.. నేషనల్ అవార్డు విన్నింగ్ ఎడిటర్‌ నవీన్ నూలి ఈ చిత్రానికి పనిచేస్తున్నాడు. ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌ అవినాశ్‌ కొల్లా కాగా.. కాస్ట్యూమ్‌ డిజైనర్‌ శీతల్ శర్మ. PMF30గా వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థమన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. స్టైలిష్ట్‌గా పాపులర్‌ అయిన నీరజ కోన ఈ సినిమాతో దర్శకురాలిగా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. సిద్దు జొన్నల గడ్డ మరోవైపు టిల్లు ప్రాంఛైజీలో టిల్లు 3 కూడా చేయనుండగా.. కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

Team #TelusuKada welcomes the talented and beautiful actress @SrinidhiShetty7 on board ❤️‍🔥

Here’s to an exciting debut journey in telugu, and we wish her a great success as she begins this beautiful chapter in our romantic tale 🫶🏻✨@NeerajaKona #SiddhuJonnalagadda… pic.twitter.com/E2Y4VcICT0

— People Media Factory (@peoplemediafcy) August 21, 2024