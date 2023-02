Sri Vishnu | శ్రీవిష్ణు నెక్ట్స్ మూవీ టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ రేపే రిలీజ్!

February 13, 2023 / 07:21 PM IST

సినిమా ఫ‌లితం ఎలా ఉన్నా కంటెంట్ ఉన్న క‌థ‌ల‌ను ఎంచుకోవ‌డంలో టాలీవుడ్ యువ హీరో శ్రీ‌విష్ణు ముందు వ‌రుస‌లో ఉంటాడు. ఫ్లాప్ల్‌ల‌తో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులకు కొత్త తరహా కథలను పరిచయం చేస్తుంటాడు. తాజాగా శ్రీవిష్ణు ఏ.కే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యానర్‌లో ఓ ఫన్‌ ఎంటర్టైనర్‌ సినిమా చేస్తున్నాడు. ‘వివాహ భోజనంబు’ వంటి కామెడీ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన రామ్‌ అబ్బరాజు ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. రెబా మోనికా జాన్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది.

హాస్య మూవీస్ బ్యానర్‌పై రాజేష్ దండా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి గోపీ సుందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది.

లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే.. ఈ మూవీకి సంబంధించి టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రేపు ఉదయం 11:07 గంటలకు లాంచ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు మేకర్స్ ట్విట్ట‌ర్‌లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు రానున్న రోజుల్లో వెల్లడి కానున్నాయి.

Get Ready to take a Peep at the World of Laughs & Thrills 🤘🏻🤩

TITLE & First Look of @sreevishnuoffl’s next,

Tomorrow at 11.07 AM ⏰@Reba_Monica @RamAbbaraju @AnilSunkara1 @RajeshDanda_ @_balajigutta @BhanuBogavarapu @GopiSundarOffl @AKentsOfficial @HasyaMovies @ChotaKPrasad pic.twitter.com/ezrvZWrtij

