IMDb 2022 | ఐఎండీబీ రేటింగ్‌-2022లో దక్షిణాది సినిమాలదే పైచేయి.. జాబితా ఇదే

December 14, 2022 / 05:48 PM IST

బాహబలి ప్రాంఛైజీ తర్వాత గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఇండియన్‌ సినిమాల మార్కెట్‌ గణనీయంగా పెరిగిందని ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్‌ ప్రాంఛైజీ, ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్రాలు దక్షిణాది సినిమాల (South cinema)రేంజ్‌ను ప్రపంచానికి చాటాయి. హాలీవుడ్ సినిమాలతో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీపడ్డాయంటే భారతీయ సినిమాలకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో క్రేజ్‌ ఎలా పెరిగిపోయిందనేది అర్థం చేసుకోవచ్చు. లాక్‌డౌన్‌ తర్వాత విడుదలైన సినిమాల్లో సక్సెస్ రేట్ ఉన్నవి ఎక్కువగా దక్షిణాదివే కావడం విశేషం.

ఐఎండీబీ (ఇంటర్నెట్ మూవీ డాటాబేస్‌)-2022 టాప్ 10 (IMDb 2022) జాబితా తాజాగా ఈ విషయాన్ని నిరూపిస్తోంది. ఐఎండీబీ రేటింగ్‌లో కూడా దక్షిణాది సినిమాలు మరోసారి తమ రేంజ్‌ ఏంటో చూపించడం విశేషం. తాజాగా విడుదలైన ఐఎండీబీ టాప్‌ 10 లిస్టులో (ఆర్డర్‌ ప్రకారం) ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌, ది కశ్మీర్‌ ఫైల్స్‌, కేజీఎఫ్‌ చాఫ్టర్‌ 2, విక్రమ్‌, కాంతార, రాకెట్రీ, మేజర్‌, సీతారామం, పొన్నియన్ సెల్వన్‌-1, 777 చార్లీ స్థానం సంపాదించుకున్నాయి.

ఐఎండీబీ జాబితా ప్రకారం మూడు తెలుగు సినిమాలు, మూడు తమిళ సినిమాలు, మూడు కన్నడ సినిమాలు కాగా బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ నుంచి ది కశ్మీర్ ఫైల్స్ ఒక్కటే చోటు దక్కించుకుంది. అంటే దక్షిణాది నుంచి తొమ్మిది ఉంటే.. నార్త్‌ నుంచి కేవలం ఒక్కటే అన్నమాట. అతిపెద్ద ఇండస్ట్రీగా చెప్పుకునే బాలీవుడ్‌ను దక్షిణాది (ప్రాంతీయ సినిమా) సినిమాలు ఎలా ప్రభావితం చేశాయో తాజా రేటింగ్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఐఎండీబీలో స్థానం లభించిన నేపథ్యంలో మేజర్‌ టీంకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు అడివిశేష్‌.

ఐఎండీబీ 2022 జాబితా ..

Heart is full ❤️ My thanks to the team of #Major Every single person on this team worked hard to make #MajorTheFilm one of the top 10 films of the year. #MajorSandeepUnnikrishnan’s Blessings. JAI HIND 🇮🇳 https://t.co/SSQ5Yiw9yu pic.twitter.com/WHuHIQ7z4n

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) December 14, 2022