August 26, 2023 / 01:07 PM IST

Skanda Pre Release Thunder | రామ్‌-బోయపాటి (Ram Boyapati) కాంబినేషన్‌లో స్కంద (Skandha) మూవీ వ‌స్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమాపై సినీ లవర్స్‌లో తిరుగులేని అంచనాలు నెలకొన్నాయి. పైగా ఈ మధ్య రిలీజైన గ్లింప్స్‌, సాంగ్స్ మామూలు ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్‌ పెంచలేదు. అవుట్‌ ఆండ్‌ అవుట్‌ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్‌ 15న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇక ప్రస్తుతం ఈ సినిమా పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులు ఒక్కోటి పూర్తవుతూ వస్తున్నాయి. ఇక మేకర్స్‌ ఇప్పటి నుంచే ప్రమోషన్‌ల క్యాంపెయిన్‌ స్టార్ట్ చేసింది. కాగా.. సినిమా ట్రైల‌ర్‌ (Skanda Trailer)ను ఆగష్టు 26న విడుదల చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ ట్రైల‌ర్‌పై సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు థ‌మ‌న్ (Thaman) సోష‌ల్ మీడియాలో మరింత హైప్ ఎక్కిస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించి తాజాగా ఓ పోస్టు పెట్టాడు.

”స్కంద ట్రైలర్ ఈరోజు అదరగొట్టబోతుంది. ఇక నుంచి ఇది ‘రాపో’ కాదు ‘ర్యాంపో’.. అంటూ థ‌మ‌న్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్ అవుతుంది. కాగా ఈ ఈవెంట్‌కు చీఫ్ గెస్ట్‌గా నందమూరి బాలకృష్ణ (Nandamuri Balakrishna) రాబోతున్నారు. గ్రాండ్ లెవెల్లో రిలీజ్ కానున్న ఈ ట్రైలర్‌పై ఇప్ప‌టికే భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఇక ట్రైల‌ర్ రిలీజ్ అనంతరం స్కంద పై హైప్ భారీగా పెరుగుతుంద‌ని మేక‌ర్స్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

#SkandaTrailer will Set the 💥 Today

It’s Not #Rapo From Now ON #Ramppppooo 🔥

— thaman S (@MusicThaman) August 26, 2023