Skanda | పుష్ప 2ను బీట్ చేసిన స్కంద.. ఏ విషయంలోనో తెలుసా..?

September 12, 2023 / 08:52 PM IST

Skanda | పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్ (Sukumar)‌ దర్శకత్వంలో పుష్ప ది రైజ్‌కు కొనసాగింపుగా అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. కాగా ఇప్పుడొక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతోంది. బోయపాటి శ్రీను (Boyapati Srinu), ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ పోతినేని (Ram Pothineni) క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ స్కంద (Skanda).

తాజా పుష్ప 2ను స్కంద బీట్ చేసింది. ఇంతకీ ఏ విషయంలోనో తెలుసా..? పుష్ప 2కు ఫేమస్‌ టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫాం బుక్‌ మై షోలో 100K ఇంప్రెషన్స్‌ రాగా.. స్కంద ఆ మార్క్‌ను బీట్‌ చేసింది. టికెటింగ్ ప్లాట్‌ఫాంలో స్కంద 100Kకు పై ఇంప్రెషన్స్‌ రాబట్టి టాక్ ఆఫ్‌ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది. సలార్‌ తర్వాత ఈ స్థాయిలో ఇంప్రెషన్స్ తెచ్చుకున్న సినిమాల జాబితాలో స్కంద, పుష్ప ది రూల్‌ చేరాయి.

పుష్ప ది రూల్‌ 2024 ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రంలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఫహద్‌ ఫాసిల్ జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

స్కంద తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్నడ, హిందీ భాషల్లో సెప్టెంబర్‌ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. స్కందలో శ్రీలీల, సయీ మంజ్రేకర్‌ మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదల ట్రైలర్‌కు ఊహించని రీతిలో రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

The excitement and anticipation for the arrival of #Skanda is sky-high💥

Massive 100K+ Interests on @bookmyshow ❤️‍🔥#SkandaOnSep28 in Telugu, Hindi, Tamil, Malayalam & Kannada!❤️#RAPOMass

Ustaad @ramsayz @sreeleela14 #BoyapatiSreenu @saieemmanjrekar @MusicThaman… pic.twitter.com/rk99PWzoIm

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) September 12, 2023