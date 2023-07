July 4, 2023 / 05:53 PM IST

SK21 | తెలుగు, తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన యాక్టర్‌ శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan). ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ టాలెంటెడ్‌ హీరో ఎప్పుడూ ఏదో ఒక అప్‌డేట్ ఇస్తూ మూవీ లవర్స్‌లో జోష్ నింపుతున్నాడు. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్‌ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. SK21గా వస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ మేలో చెన్నైలో ప్రారంభమైంది. తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తోంది. విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) ఇందులో విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై రాహుల్‌ బోస్‌-శివకార్తికేయన్ మధ్య ఫైట్ ఎలా ఉండబోతుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు. ప్రస్తుతం ఎస్‌కే 21 షూటింగ్ కశ్మీర్‌లో జరుగుతోంది. రాహుల్‌ బోస్‌ మేకప్‌ రూంలో రెడీ అవుతున్న వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. మరోవైపు ఈ చిత్రంలో ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తున్న సాయిపల్లవి కశ్మీర్‌ లొకేషన్‌లో దిగిన ఫొటోలు కూడా నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. కశ్మీర్‌లో SK21 చిత్రీకరణ ఈ నెలాఖరు వరకు కొనసాగనుంది.

శివ‌కార్తికేయ‌న్ మరోవైపు మ‌డొన్నే అశ్విన్ (Madonne Ashwin) దర్శకత్వం వహిస్తున్న మావీరన్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో స్టార్ డైరెక్టర్‌ శంక‌ర్ కూతురు అదితి శంక‌ర్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది.ఈ చిత్రం జులై 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. దీంతోపాటు అయలాన్ (Ayalaan‌) చిత్రంలో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఆర్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ భామ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

#SK21 – Big news coming in as #RahulBose of Vishwaroopam fame has been roped in to play the villain in the film.

Exciting addition to bring his talent onboard to this biggie. Looking forward to his face-off with SK. 🔥 pic.twitter.com/Dou7wPPY05

— Siddarth Srinivas (@sidhuwrites) July 4, 2023