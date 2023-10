October 4, 2023 / 07:01 PM IST

Ayalaan | కోలీవుడ్‌ హీరో శివ‌కార్తికేయ‌న్ (Sivakarthikeyan) వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఈ హీరో కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ అయలాన్ (Ayalaan‌). ఆర్‌ రవికుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో టాలీవుడ్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన అయలాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్‌లో శివకార్తికేయన్‌ గగనంలో విహరిస్తుండగా.. అతడితోపాటే ఏలియన్‌ కూడా వెళ్తుండటం చూడొచ్చు.

తాజాగా టీజర్‌ అప్‌డేట్ అందించి మూవీ లవర్స్‌ను ఖుషీ చేస్తోంది శివకార్తికేయన్ టీం. అక్టోబర్ 6న టీజర్ లాంఛ్ కానుండగా.. టీజర్ టైం ఎంతో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం టీజర్ టైం 2 నిమిషాల 8 సెకన్లు. అంటే దాదాపు ట్రైలర్‌ టైం అన్నమాట. టీజర్‌లో ట్రైలర్‌ చూపించేందుకు రెడీ అవుతూ టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నాడు డైరెక్టర్‌.. అంతేకాదు ఇదేరోజు లియో ట్రైలర్‌తో కలిసి థియేటర్లలో సందడి చేయనుందట అయలాన్‌ టీజర్‌.

అయలాన్ చిత్రాన్ని పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో ఇంట్రెస్టింగ్‌ ఎలిమెంట్స్‌తో సాగే సినిమాలో శివ‌కార్తికేయ‌న్ డిఫరెంట్‌ అవతార్‌లో కనిపించబోతున్నాడు. మ్యూజిక్‌ సెన్సేషన్‌, ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండటంతో అయలాన్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

అయలాన్‌లో శరద్‌ కేల్కర్‌, ఇషా కొప్పికర్‌, భానుప్రియ, యోగి బాబు, కరుణాకరన్‌, బాల శరవణన్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. శివకార్తికేయన్ మరోవైపు రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలో ఓ సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. SK21గా వస్తున్న ఈ మూవీలో సాయిపల్లవి హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. షూటింగ్‌ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

అయలాన్‌ టీజర్‌ అప్‌డేట్..

OFFICIAL : #Ayalaan Teaser Censored with the Duration of 2mins8secs..🔥 Get Ready for the Visual Spectacle on Oct 6..💥

Teaser will be Attached with #LEO ..✌️ pic.twitter.com/sWnBiDWsc8

— Laxmi Kanth (@iammoviebuff007) October 4, 2023