May 12, 2024 / 09:16 PM IST

RCB vs DC : ప్లే ఆఫ్స్ ఆశ‌లు సన్న‌గిల్లిన వేళ రాయ‌ల్ చాలెంజ‌ర్స్ బెంగ‌ళూరు(RCB) బ్యాట‌ర్లు చిత‌క్కొట్టారు. చిన్న‌స్వామి స్టేడియంలో ఢిల్లీ క్యాపిట‌ల్స్ బౌల‌ర్ల‌ను ఉతికేస్తూ ఆర్సీబీ ర‌జ‌త్ పాటిదార్(52) అర్ధ సెంచ‌రీతో చెల‌రేగ‌గా.. డేంజ‌ర‌స్ విల్ జాక్స్(41) ఖ‌త‌ర్నాక్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. దాంతో, ఆర్సీబీ ప్ర‌త్య‌ర్థి ముందు 188 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని ఉంచింది. ఢిల్లీ బౌల‌ర్ల‌లో ఖ‌లీల్ అహ్మ‌ద్(2/31), ర‌సిక్ స‌లాం(2/23)లు రాణించారు.

టాస్ ఓడిన ఆర్సీబీకి ఓపెనింగ్ జోడీ శుభారంభం ఇవ్వలేదు. ఫామ్‌లో ఉన్న‌ కెప్టెన్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్(6) ముకేశ్ కుమార్ బౌలింగ్‌లో సిక్స‌ర్‌కు ప్ర‌య‌త్నించి ఔట‌య్యాడు. భారీ షాట్ ఆడి బౌండ‌రీ వ‌ద్ద ఫ్రేజ‌ర్‌కు చిక్కాడు. దాంతో, 23 ప‌రుగుల వ‌ద్ద బెంగ‌ళూరు మొదటి వికెట్ కోల్పోయింది.

