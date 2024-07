Amaran | శివకార్తికేయన్‌ థియేటర్లలోకి వచ్చే టైం ఫిక్స్‌.. అమరన్‌ రిలీజ్‌ లుక్ వైరల్

July 17, 2024 / 05:28 PM IST

Amaran | కోలీవుడ్‌లో వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న స్టార్ యాక్టర్లలో ఒకరు శివకార్తికేయన్‌ (Sivakarthikeyan). బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టిన శివకార్తికేయన్‌ కాంపౌండ్ నుంచి రాబోతున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ చిత్రాల్లో ఒకటి SK21. రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి (Rajkumar Periasamy) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీ అమరన్‌ (Amaran) టైటిల్‌తో తెరకెక్కుతోంది. ముందుగా అందించిన అప్‌డేట్ ప్రకారం సస్పెన్స్‌ వార్తేంటో క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌.

చాలా మంది మూవీ లవర్స్ ఊహించినట్టుగానే అమరన్‌ విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. హీరోగా కనిపించని వ్యక్తి.. మేజర్ ముకుంద్‌ వరదరాజన్‌ స్పూర్తితో ఈ దీపావళిని జరుపుకుందాం. అక్టోబర్‌ 31న అమరన్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తోంది అంటూ ట్వీట్ చేశారు మేకర్స్‌. శివకార్తికేయన్‌ రక్తపు మరకలతో కనిపిస్తుండగా.. బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో జాతీయ జెండాను చూడొచ్చు. ఈ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. విశ్వరూపం ఫేం రాహుల్ బోస్‌ (RahulBose) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

కథానుగుణంగా కశ్మీర్‌లో కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించింది అమరన్‌ టీం. కశ్మీర్‌లో 75 రోజులపాటు అమరన్‌ లాంగ్ షెడ్యూల్‌ పూర్తి చేశారు. ఇప్పటికే ఎస్‌కే 21 కశ్మీర్‌ షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లో సాయిపల్లవి, శివకార్తికేయన్‌ దిగిన ఫొటోలు నెటిజన్లను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. మరోవైపు సినిమా కోసం గైడ్‌ చేసిన రియల్‌ హీరోలు ఇండియన్ మిలటరీ జవాన్లకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అమరన్‌ టీం రిలీజ్ చేసిన వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

“There lived a man who never feigned to be a hero…”

Let’s celebrate our #Amaran – #MajorMukundVaradarajan this Diwali 🙏👍

A film by @Rajkumar_KP#AmaranDiwali@ikamalhaasan #Mahendran @anbariv @gvprakash @Sai_Pallavi92 @RKFI @SonyPicsIndia @sonypicsfilmsin @turmericmediaTM… pic.twitter.com/SmeInSTUJz

