May 25, 2022 / 09:50 PM IST

మ‌ల‌యాళ స్టార్ హీరో దుల్క‌ర్ స‌ల్మాన్ (Dulquer Salmaan) న‌టిస్తోన్న తాజా చిత్రం సీతారామ‌మ్ (Sita Ramam). హ‌ను రాఘ‌వ‌పూడి (Hanu Raghavapudi) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. వార్ నేప‌థ్యంలో సాగే పీరియాడిక్ ల‌వ్‌స్టోరీతో తెర‌కెక్కుతున్న సీతారామ‌మ్‌లో దుల్క‌ర్ సల్మాన్‌ రామ్ అనే జ‌వాన్ పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. బాలీవుడ్ బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur) ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది.

క‌న్న‌డ భామ ర‌ష్మిక మంద‌న్నా కీ రోల్ చేస్తోంది. తెలుగుతోపాటు త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. తాజాగా మేక‌ర్స్ సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించారు. ఆగ‌స్టు 5న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ కానుంది. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన ర‌షెస్‌కు మంచి స్పంద‌న వ‌స్తోంది. విశాల్ చంద్ర‌శేఖ‌ర్ మ్యూజిక్ కంపోజిష‌న్‌లో వ‌చ్చిన ఓ సీత హే రామ సాంగ్ సూప‌ర్ హిట్ట‌యింది.

A love story from the pages of history delivering soon to theatres near you…#SitaRamam Worldwide Release On 𝐀𝐮𝐠 𝟓𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟐 ♥️@dulQuer @mrunal0801 @iamRashmika @iSumanth @hanurpudi @VyjayanthiFilms @SwapnaCinema @Composer_Vishal @SonyMusicSouth #SitaRamamOnAug5 pic.twitter.com/5rKsX6B25P

