Naga Chaitanya Saying No Compromise In Life Thank You Teaser Is Out

Thank You Teaser | లైఫ్‌లో కాంప్ర‌మైజ్ అయ్యేదే లేదు..‘థ్యాంక్యూ’ టీజ‌ర్

May 25, 2022 / 05:15 PM IST

విక్రమ్ కే కుమార్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో అక్కినేని హీరో నాగ‌చైత‌న్య (Naga Chaitanya) న‌టిస్తోన్న చిత్రం థ్యాంక్యూ (Thank You). కోలీవుడ్ భామ రాశీఖన్నా (Raashi Khanna) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. ముందుగా ప్ర‌క‌టించినట్టుగానే మేక‌ర్స్ అదిరిపోయే అప్ డేట్ అందించారు. ఇవాళ సాయంత్రం థ్యాంక్యూ టీజ‌ర్ (Thank You Teaser)ను రిలీజ్ చేశారు.

‘నా స‌క్సెస్‌కు కేవ‌లం కార‌ణం నేనే..అంటూ చైతూ చెబుతున్న సంభాష‌ణ‌ల‌తో మొద‌లైంది టీజ‌ర్‌. మీరు త‌ప్ప మీ లైఫ్‌లో ఇంకొక్క‌రికి చోటే లేదు అని రాశీఖ‌న్నా అంటోంది. లైఫ్‌లో ఇంక కాంప్ర‌మైజ్ అయ్యేదే లేదు ఎన్నో వ‌దులుకొని ఇక్క‌డికొచ్చానంటున్నాడు’ చైతూ. మాళ‌వికా నాయ‌క్‌, అవికాగోర్‌, రాశీఖ‌న్నాతో డిఫ‌రెంట్ షేడ్స్ లో చైతూ ల‌వ్ ట్రాక్ న‌డిపించ‌బోతున్నాడ‌ని టీజ‌ర్‌తో అర్థ‌మ‌వుతుంది. మొత్తానికి ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఏదో ఉంద‌నిపించేలా క్యూరియాసిటీని క‌లిగించేలా టీజ‌ర్‌ను క‌ట్ చేశాడు డైరెక్ట‌ర్.

థ్యాంక్యూ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌ర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్ రాజు నిర్మిస్తున్నారు. మ్యూజిక్ సెన్సేష‌న్ ఎస్ థ‌మ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్టుకు బీవీఎస్ ర‌వి క‌థ‌నందించ‌గా..లెజెండ‌రీ కెమెరామెన్ పీసీ శ్రీరామ్ ఈ చిత్రానికి వ‌ర్క్ చేస్తున్నారు. థ్యాంక్యూ ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా జులై 8న థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కాబోతుంది.

