March 27, 2022 / 05:10 PM IST

అభిమానులు, మూవీ ల‌వ‌ర్స్ అంచ‌నాల‌కు త‌గ్గ‌కుండా విడుద‌లైన అన్ని కేంద్రాల్లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా స్క్రీనింగ్ అవుతోంది ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR). ప్రేక్ష‌కుల‌కు కావాల్సిన ఫుల్‌ ఎంట‌ర్‌టైన్‌మెంట్‌ను అందిస్తూ సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై గ‌ర్జిస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ప‌డ్డ క‌ష్టానికి త‌గిన ప్ర‌తిఫ‌లం ద‌క్క‌డంతో ఆర్ఆర్ఆర్ టీం విజ‌యోత్స‌వ సంబురాల్లో (RRR team Success party) మునిగి తేలుతుంది. రాజ‌మౌళితోపాటు రాంచ‌ర‌ణ్‌, ఎన్టీఆర్, ఎస్ఎస్ కార్తికేయ‌, దిల్ రాజు, ఉపాస‌న‌తోపాటు ప‌లువురు సినీ ప్ర‌ముఖులు ఆర్ఆర్ఆర్ టీం స‌క్సెస్ పార్టీకి హాజ‌ర‌య్యారు.

ఈ పార్టీలో చాలా రోజులుగా అస‌లు అభిమానులను ప‌లుక‌రించకుండా పోయిన ఓ హీరోయిన్ త‌ళుక్కున మెరిసింది. వైట్ అండ్ వైట్ డ్రెస్‌లో బొద్దుగా ఉన్న ఆ భామ ఆర్ఆర్ఆర్ స‌క్సెస్ మీట్‌లో స్పెష‌ల్ అట్రాక్ష‌న్‌గా నిలిచింది. ఇంత‌కీ ఆ బ్యూటీ ఎవ‌రో ఇప్ప‌టికే అర్థ‌మై ఉంటుంది. పార్టీలో రాంచ‌ర‌ణ్‌తో అనుష్క మాట్లాడుతున్న స్టిల్ ఒక‌టి నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ఎస్ఎస్ రాజ‌మౌళి డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన బాహుబ‌లి సిరీస్ లో అనుష్క పోషించిన దేవ‌సేన పాత్ర‌ను తెలుగు ప్రేక్ష‌కులకు ఎప్ప‌టికీ గుర్తుందిపోతుంద‌న‌డంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

'@AlwaysRamCharan look🤩

Looks like success celebration after the special show..

Charan-SSR hug❤️#RRR pic.twitter.com/cYQaVNM45R

— Chaℜan… ッ (@SScharanalwayzz) March 26, 2022