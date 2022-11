Sid Sriram | హిట్‌ 2లో సిద్‌ శ్రీరామ్‌ ఉరికెఉరికె పాట షురూ అయిందిలా.. వీడియో వైరల్

November 13, 2022 / 04:24 PM IST

అడివిశేష్ (Adivi Sesh) లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో క్రైం బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే ఉరికె ఉరికె ఫుల్‌ వీడియో సాంగ్‌ ను మేకర్స్ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది.

సింగింగ్‌ సెన్సేషన్‌ సిద్ శ్రీరామ్‌ ఈ పాట పాడాడు. ఉరికె ఉరికె పాట ఎలా షురూ అయిందో తెలియజేస్తూ మేకర్స్ ఓ వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో హల్‌చల్‌ చేస్తోంది.ఉరికె ఉరికె రొమాంటిక్ లవ్‌ ట్రాక్‌ను సిద్‌ శ్రీరామ్‌, రమ్య బెహరా పాడారు.కృష్ణకాంత్‌ రాసిన ఈ పాటను ఎంఎం శ్రీలేఖ, సురేశ్‌ బొబ్బిలి కంపోజ్ చేశాడు.

హీరోహీరోయిన్లు అడివిశేష్‌, మీనాక్షి చౌదరి మధ్య సాగే రొమాంటిక్‌ ట్రాక్ ను మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. హిట్‌ 2 చిత్రంలో తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌, పోసాని కృష్ణమురళి కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.ఈ చిత్రానికి జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని తెరకెక్కిస్తున్నారు.

ఉరికెఉరికె పాట మొదలైందిలా.. వీడియో

The magical voice of @sidsriram is at it again for the romantic melody #UrikeUrike from #HIT2 ❤️

Here's how it all started❤️‍🔥

– https://t.co/YQR52SV1bV#HIT2onDec2@AdiviSesh @NameisNani @KolanuSailesh @Meenakshiioffl @mmsreelekha @tprashantii @walpostercinema @saregamasouth pic.twitter.com/foFE0NYIDq

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 13, 2022