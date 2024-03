Siddu Jonnalagadda Tillu Square Magic Will Repeat Again

Tillu Square | డీజే టిల్లు మ్యాజిక్ రిపీట్‌ చేశాడా.. టిల్లు 2 ఫన్‌ రైడ్ ఎలా ఉందంటే..?

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్‌ డీజే టిల్లు బాక్సాఫీస్‌ను ఏ రేంజ్‌లో షేక్ చేసిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి అదే మ్యాజిక్‌ను క్రియేట్‌ చేసేందుకు లీడ్‌ రోల్‌లో టిల్లు 2 (Tillu Square)తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేసిన టిల్లు 2 నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. మరి డిఫరెంట్‌ మ్యా

March 29, 2024 / 10:45 AM IST

Tillu Square | టాలీవుడ్ యువ హీరో సిద్దు జొన్నలగడ్డ (Siddu Jonnalagadda) కాంపౌండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రాజెక్ట్‌ డీజే టిల్లు బాక్సాఫీస్‌ను ఏ రేంజ్‌లో షేక్ చేసిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు మరోసారి అదే మ్యాజిక్‌ను క్రియేట్‌ చేసేందుకు లీడ్‌ రోల్‌లో టిల్లు 2 (Tillu Square)తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు. నరుడా డోనరుడా ఫేం మల్లిక్‌రామ్ (Mallik Ram) డైరెక్ట్‌ చేసిన టిల్లు 2 నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. మరి డిఫరెంట్‌ మ్యా

టిల్లు 2లో కిక్కిచ్చే కథతో వస్తున్నాం. ఈ సారి ఫస్ట్ హాఫ్‌, సెకండాఫ్‌ సమానంగా వినోదాన్ని పంచుతాయి.. ఇంటర్వెల్‌ బ్యాంగ్ చాలా క్రేజీగా ఉంటుందన్నాడు. ప్రీ క్లైమాక్స్ సర్‌ప్రైజింగ్‌గా ఉంటుంది. క్లైమాక్స్‌ షాకింగ్‌గా ఉండటమే కాదు.. ప్రేక్షకులంతా స్టన్‌ అవడం గ్యారంటీ అని చెప్పిన సిద్దు అన్నట్టుగా ఆ మ్యాజిక్‌ను రిపీట్ చేసినట్టు ఇప్పటివరకు వచ్చిన టాక్ చెబుతోంది. టిల్లు 2 అద్భుతమైన నాన్‌స్టాప్‌ ఫన్‌ రైడ్‌ అని, ఇటీవల కాలంలో ఇంతగా నవ్వించిన సినిమా ఇదే.

బాయ్ సిద్దు ఈ సారి భారీ మ్యాజిక్‌ను క్రియేట్‌ చేశాడు. సిద్దు అండ్‌ టీంకు శుభాకాంక్షలు అని నిర్మాత ఎస్‌కే ట్వీట్ చేశారు. కథ మ్యాటర్‌ కాదు.. డీజే టిల్లు క్యారెక్టరైజేషన్‌ ఎల్లప్పుడూ వర్కవుట్ అవుతుందంటున్నారు ట్రేడ్ పండితులు. మొదటి నుంచి చివరి వరకు ప్రేక్షకులకు కామెడీ బోరు కొట్టకుండా ఎంగేజ్ చేయడంలో సిద్దు సక్సెస్ అయ్యాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. ఈ సారి సిద్దు పాత్ర డబుల్ ఇంపాక్ట్‌ చూపిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని ట్రేడ్‌ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

చాలా క్రేజీ పాజిటివ్‌ రివ్వ్యూస్‌ వస్తున్నాయి. బాక్సాఫీస్‌ క్రేజీ రైడ్‌.. టిల్లు 2 బాయ్స్‌కు శుభాకాంక్షలు అంటూ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ ఎస్‌ థమన్ ట్వీట్ చేశాడు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్ బ్యానర్‌తో అసోసియేట్‌ అవుతూ నిర్మించిన ఈ మూవీకి రామ్‌ మిర్యాల సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రంలో మురళీధర్ గౌడ్‌, ప్రణీత్ రెడ్డి ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Reviews Are Crazy & Super Positive 🙌🏿#TilluSquare 🙌🏿 CONGRATULATIONS 🎯💥 Wishing Our Boys on #TilluSquare A Crazy Rideeeee at the Box Office 🔥💥 Go Enjoy the Film Folks it’s goona Be Super Fun

Wishing My Brother @vamsi84 #Blockbuster Outing #Siddhu boy and the Whole Team a… pic.twitter.com/N16Bti8ECT — thaman S (@MusicThaman) March 29, 2024

టిల్లు 2 హోలీ పోస్టర్‌..

OhMyLily సాంగ్‌..

టిల్లు 2 హాట్ లుక్‌..

టికెటే కొనకుండా సాంగ్‌..

టికెటే కొనకుండా ప్రోమో..

టిల్లు 2 ఫన్‌ ట్రాక్‌ వీడియో..

Read Today's Latest Cinema Telugu News