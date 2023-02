February 16, 2023 / 09:37 AM IST

Siddharth Roy Movie | ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం చిన్న సినిమా,పెద్ద సినిమా అని తేడాలు ఏమి లేవు. కంటెంట్‌తో వచ్చే ప్రతి సినిమా పెద్ద సినిమా స్థాయిలోనే విజయాలు సాధిస్తున్నాయి. స్టార్స్‌తో సంబంధం లేకుండా కంటెంట్‌ మీదున్న నమ్మకంతో యంగ్‌ టాలెంట్‌ సినిమాలు తీసి హిట్లు కొడుతున్నారు. ఈ కోవలోకి చెందిందే ‘సిద్ధార్థ్‌ రాయ్‌’. దీపక్‌ సరోజ్‌, తన్వినేగి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ మూవీ పోస్టర్‌లను చిత్రబృందం తాజాగా రిలీజ్‌ చేసింది. పోస్టర్‌లతోనే సినిమాలో హీరో క్యారెక్టర్‌రైజేషన్‌ ఎంత బోల్డ్‌గా ఉంటుందో చెప్పేశారు. అర్జున్‌ రెడ్డి, ఆర్‌ఎక్స్‌100 తరహాలో మరో బోల్డ్‌ ప్రేమకథగా ఈ మూవీ తెరకెక్కినట్లు పోస్టర్‌లు చూస్తే తెలుస్తుంది.

రెండు సిగరెట్లు ఒకేసారి కాల్చడం, హీరోయిన్‌తో ఘాటు లిప్‌లాక్‌ పోస్టర్‌లు యూత్‌లో మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేసింది. ఇవేకాకుండా సిద్ధార్థ్‌ రాయ్‌ అనే టైటిల్‌ కూడా ప్రేక్షకులలో ఇంట్రెస్ట్‌ క్రియేట్‌ చేస్తుంది. నిజానికి ఈ సినిమా టైటిల్‌ హరీష్‌ శంకర్‌, పవన్‌ కళ్యాణ్ సినిమా కోసం గతంలోనే రిజిస్టర్‌ చేయించాడు. ఇక ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన వి. యశస్వి ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. దాంతో టైటిల్‌ అడగ్గానే ఇచ్చేశాడట. శ్రీ రాధా దామోదర్ స్టూడియోస్, విహాన్ & విహిన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై జయ అడపాక, ప్రదీప్ పూడి, సుధాకర్ బోయిన సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. ఇక సమ్మర్‌లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌గా రిలీజ్ చేయాలిని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. చూడాలి మరి అర్జున్‌ రెడ్డి తరహాలోనే ఈ సినిమా బ్లాక్‌బస్టర్‌ విజయం సాధించి దీపక్‌కు హీరోగా లైఫ్‌ ఇస్తుందో లేదో అని.

Harish Shankar, Allu Aravind Launched The Concept Poster And First Look Of Deepak Saroj, V Yeshasvi #SiddharthRoy

‘సిద్ధార్థ్ రాయ్’ కాన్సెప్ట్ పోస్టర్, ఫస్ట్ లుక్‌ను లాంచ్ చేసిన హరీష్ శంకర్, అల్లు అరవింద్https://t.co/2V4fumFkD1 pic.twitter.com/XjgiqWxwUX

— idlebrain.com (@idlebraindotcom) February 16, 2023