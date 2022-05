Shraddha Srinath | జెర్సీ హీరోయిన్ పాన్ ఇండియా సినిమాకు టైటిల్ ఫిక్స్

May 1, 2022 / 02:58 PM IST

న్యాచుర‌ల్ స్టార్ నానితో క‌లిసి జెర్సీ సినిమాలో మెరిసింది ఉధంపూర్ సుంద‌రి శ్ర‌ద్దాశ్రీనాథ్ (Shraddha Srinath). తెలుగులో తొలి సినిమాతోనే ఉత్త‌మ న‌టిగా అవార్డు అందుకుంది. క‌న్న‌డ‌, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, తెలుగు భాష‌ల్లో సినిమాలు చేస్తూ వ‌న్ ఆఫ్ ది బిజీయెస్ట్ యాక్ట‌ర్ల‌లో ఒక‌రిగా నిలిచింది. నెర్కొండ ప‌ర్వాయి, విక్ర‌మ్ వేధ లాంటి ప్రాజెక్టుల‌తో మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న ఈ బ్యూటీ మ‌రో ఆస‌క్తిక‌ర సినిమాతో రెడీ అవుతోంది. ఈ సారి పాన్ ఇండియా సినిమాతో రాబోతుంది శ్ర‌ద్దాశ్రీనాథ్‌.

మెట్రోపాలిట‌న్ సిటీల్లో క‌న్జ‌ర్వెన్సీ స్టాఫ్ (ప‌రిర‌క్ష‌ణ సిబ్బంది) క‌థ‌ల నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కుతున్నీ ఈ ప్రాజెక్టుకు టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేశారు మేక‌ర్స్. శ్ర‌ద్దా శ్రీనాథ్ న‌టిస్తోన్న పాన్ ఇండియాప్రాజెక్టు (Witness) టైటిల్ ఫైన‌ల్ చేశారు. సీనియ‌ర్ న‌టి రోహిణి (Rohini Molleti) ఈ చిత్రంలో కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తోంది. ఇవాళ మేడే సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు. మ‌ల్టీలింగ్యువ‌ల్ ప్రాజెక్టుగా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్ట‌రీపై నిర్మిస్తున్నారు. దీప‌క్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు.

With the world of conservancy workers at its center, the movie WITNESS presents a never-seen-before view of metropolitan cities and the invisible corridors of power lying underneath them.#WITNESS First Look pic.twitter.com/JxyBweGxam

— Shraddha Srinath (@ShraddhaSrinath) May 1, 2022