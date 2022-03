March 25, 2022 / 09:03 PM IST

బాహుబ‌లి (Baahubali) తెలుగు సినీ ప‌రిశ్ర‌మ గొప్ప‌దనాన్ని ప్ర‌పంచానికి చాటి చెప్పిన చిత్రం. శోభుయార్ల‌గ‌డ్డ (Shobu Yarlagadda) నిర్మాణంలో వ‌చ్చిన బాహుబ‌లి సిరీస్ రికార్డుల మోత మోగించింది. ఎంత‌లా అంటే సినిమా రికార్డుల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే..బాహుబ‌లి రికార్డులు, నాన్ బాహుబ‌లి రికార్డులు అనేంత‌గా. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు కూడా అంద‌రూ ఇలానే డిస్క‌ష‌న్స్ చేసుకుంటున్నారు. కానీ ఇపుడు రాజ‌మౌళి నుంచి బాహుబ‌లిని మించిన సినిమా ఆర్ఆర్ఆర్ (RRR) వ‌చ్చింది. హిట్ టాక్‌తో ప్ర‌ద‌ర్శించ‌బ‌డుతుంది ఆర్ఆర్ఆర్.

ఈ నేప‌థ్యంలో ఆర్ఆర్ఆర్ రికార్డుల గురించి బాహుబ‌లి నిర్మాత శోభు యార్ల‌గడ్డ ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్వీట్ ఇపుడు టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. క‌లెక్ష‌న్లు, రికార్డుల నుంచి ట్రేడ్ పండితులు మాట్లాడాలంటే ఇప్ప‌టి నుంచి ఇక కేవ‌లం నాన్ ఆర్ఆర్ఆర్ (NON RRR) రికార్డులు మాత్ర‌మే అని అంటూనే.. ఒకే ఇప్ప‌టి నుంచి నాన్ ఎస్ఎస్ ఆర్ రికార్డ్స్ (NON SSR) అంటూ మ‌రో ట్వీట్ పెట్టాడు. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా బాహుబ‌లి రికార్డులు, క‌లెక్ష‌న్ల‌ను బ్రేక్ చేస్తుంద‌ని ప‌రోక్షంగా ట్వీట్ ద్వారా తెలియ‌జేశారు శోభు యార్ల‌గ‌డ్డ‌.

Ok! NON SSR Records from now ! 😀

— Shobu Yarlagadda (@Shobu_) March 25, 2022