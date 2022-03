March 24, 2022 / 09:31 PM IST

మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) ప్ర‌స్తుతం మోహ‌న్ రాజా డైరెక్ష‌న్‌లో గాడ్ ఫాద‌ర్ (Godfather) సినిమా చేస్తున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. గాడ్‌ఫాద‌ర్ లో బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే స‌ల్లూభాయ్ సెట్స్ లో చిరు అండ్ టీంతో క‌లిసి జాయిన్ అయ్యాడు. ప్ర‌స్తుతం చిరంజీవి, స‌ల్మాన్ ఖాన్ పై వచ్చే కీల‌క స‌న్నివేశాల‌ను చిత్రీక‌రిస్తున్నారు.

ముంబైలో వేసిన స్పెష‌ల్‌ సెట్స్ లో షూటింగ్ కొన‌సాగుతుండ‌గా..లొకేష‌న్ నుంచి విడుద‌లైన కొన్ని ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్నాయి. గాడ్ ఫాద‌ర్ టీం అంద‌రికీ ఇండియా మోస్ట్ ఫేవ‌రేట్ భాయ్ స‌ల్మాన్‌ఖాన్‌తో మ‌ధుర‌మైన క్ష‌ణాలు అంటూ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ థ‌మ‌న్ స్టిల్స్ ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు. బ్లూ అండ్ బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్ లో సెట్‌లోకి వ‌స్తున్న స్టిల్‌, మ‌రోవైపు బ్లాక్ జాకెట్‌లో ఉన్న స‌ల్మాన్ సీన్‌ను మానిట‌ర్‌లో చెక్ చేస్తూ, టీం మెంబ‌ర్స్ తో క‌లిసి స‌ర‌దాగా న‌వ్వుతున్న స్టిల్..ఇలా ప్ర‌తీ ఫొటో ఆన్ లైన్‌లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

ఈ చిత్రంలో న‌య‌న‌తార‌, స‌త్యదేవ్ కీల‌క పాత్ర‌లుపోషిస్తున్నారు.కొణిదెల ప్రొడ‌క్ష‌న్ కంపెనీ, సూప‌ర్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై భారీ స్థాయిలో గాడ్ ఫాద‌ర్ మూవీని నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్ థ‌మ‌న్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్.

What a MoMent for the Whole Team 💣🔥 of #Godfather JUS SAW SOME RUSHES OMGGGG !! @jayam_mohanraja WHAT HAVE U DONE 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

Brother Better Get Me NEW KEYBOARDS 🎹 MOST OF THEM WILL GET SMASHED & HAMMERED ⭐️🏆⭐️🏆⭐️🏆⭐️🏆⭐️

Bhai @BeingSalmanKhan & @KChiruTweets gaaru 🔥💣 https://t.co/THvSjYqqV6

— thaman S (@MusicThaman) March 24, 2022