March 24, 2022 / 09:56 PM IST

నాగార్జున‌తో ఆఫీస‌ర్ సినిమా తెరకెక్కించిన త‌ర్వాత రాంగోపాల్ వ‌ర్మ (RGV) తీసిన చిత్రాల‌కు కంటెంట్ కరువైపోయింది. డిఫ‌రెంట్ జోన‌ర్ల‌లో వ‌ర్మ తీస్తున్న సినిమాలు ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకోలేక‌పోతున్నాయి. కొంత‌కాలంగా స‌రైన హిట్ లేని వ‌ర్మ (RGV) ఈ సారి స్టార్ హీరోతో సినిమా చేయ‌బోతున్నట్టు ప్ర‌క‌టించి..అంద‌రినీ ఆశ్చ‌ర్యంలో ముంచెత్తాడు. ఇంత‌కీ వ‌ర్మ‌కు దొరికిన ఆ స్టార్ హీరో ఎవ‌రో తెలుసా..? క‌న్న‌డ యాక్ట‌ర్ ఉపేంద్ర (Upendra). ఈ స్టార్ హీరోతో ఆర్ (R) టైటిల్‌తో సినిమా చేస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించాడు.

రెడ్ షర్టులో ఉన్న ఉపేంద్ర చేతిలో క‌త్తి ప‌ట్టుకున్న విజువ‌ల్స్ తో రూపొందించిన గ్లింప్స్ వీడియోలను ట్విట‌ర్ లో షేర్ చేశాడు వ‌ర్మ‌. ఇండియా క్రైం హిస్ట‌రీలో యూనిక్ గ్యాంగ్ స్ట‌ర్ జీవితం ఆధారంగా తెర‌కెక్కుతున్న ఆర్ సినిమాను ఉపేంద్ర‌తో తీస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించ‌డం ఆనందంగాఉంది. స్క్వేర్ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది.

R played by @nimmaupendra was a daredevil gangster who was not scared of anyone in the world and the most successful of all the gangsters in india pic.twitter.com/6VMtDTHIls

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) March 24, 2022