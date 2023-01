January 30, 2023 / 02:50 PM IST

టాలీవుడ్‌లో రాబోతున్న క్రేజీ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి ఖుషి (Kushi). సమంత (Samantha), విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay devarakonda) కాంబోలో ల‌వ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కుతోంది. నిన్ను కోరి, మజిలీ ఫేం శివ‌నిర్వాణ ఈ చిత్రానికి (Shiva Nirvana) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కొన్ని రోజులుగా షూటింగ్‌కు సంబంధించిన కొత్త అప్‌డేట్‌ లేకపోవడంతో కొంత నిరాశలో మునిగిపోయారు మూవీ లవర్స్. అయితే తాజాగా ఖుషి అప్‌డేట్ అందించి అందరిలో జోష్‌ నింపుతున్నాడు శివనిర్వాణ.

త్వరలోనే ఖుషి రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ మొదలు కానుంది. ప్రతీ ఒక్కటి అందంగా ఉండబోతుంది.. అని శివనిర్వాణ నెక్ట్స్ షెడ్యూల్‌ అప్‌డేట్ ఇస్తూ ట్వీట్ చేశాడు. ఖుషి మూవీలో కన్నడ యాక్టర్‌ జ‌య‌రాం, స‌చిన్ ఖ‌డేక‌ర్‌, ముర‌ళీ శ‌ర్మ‌, ల‌క్ష్మి, అలీ, రోహిణి, వెన్నెల కిశోర్‌, రాహుల్ రామ‌కృష్ణ‌, శ్రీకాంత్ అయ్యంగార్‌, శ‌ర‌ణ్య ప్రదీప్‌ కీల‌క పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ మేక‌ర్స్ నిర్మిస్తోన్న ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

విజయ్ దేవ‌ర‌కొండ, సమంత మొదటిసారి సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై మెరుస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. పాన్ ఇండియా స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి హేశమ్‌ అబ్ధుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. త్వరలోనే మరిన్ని వివరాలపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

విజయ్‌ దేవరకొండ ఇటీవలే జెర్సీ ఫేం గౌతమ్‌ తిన్ననూరి దర్శకత్వంలో VD12 ప్రాజెక్ట్‌ను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. మరోవైపు సమంత బాలీవుడ్ నటుడు వరుణ్‌ ధవన్‌తో కలిసి సిటడెల్‌ వెబ్‌సిరీస్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు సామ్ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటించిన శాకుంతలం ఫిబ్రవరి 17న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

#khushi regular shoot will start very soon 👍

everything is going to be beautiful❤️

— Shiva Nirvana (@ShivaNirvana) January 30, 2023