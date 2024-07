July 27, 2024 / 05:58 PM IST

Shanmukha- Avikagore | వైవిధ్య‌మైన చిత్రాల‌ను, విభిన్న‌మైన క‌థ‌ల‌ను తెలుగు ప్రేక్ష‌కులు ఎప్పుడూ ఆద‌రిస్తుంటారు. ఆ కోవ‌లోనే రూపొందుతున్న డివోష‌న‌ల్ థ్రిల్ల‌ర్ చిత్రం ష‌ణ్ముఖ. ప‌వ‌ర్‌ఫుల్ టైటిల్‌తో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో ఆది సాయికుమార్ క‌థానాయ‌కుడు. అవికాగోర్ క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ష‌ణ్ముగం సాప్ప‌ని ద‌ర్శ‌కుడు. శాస‌న‌స‌భ అనే పాన్ ఇండియా చిత్రంతో అంద‌రికి సుప‌రిచిత‌మైన సంస్థ సాప్‌బ్రో ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ సంస్థ త‌మ ద్వితీయ చిత్రంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుంది. సాప్ప‌ని బ్ర‌దర్స్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో తుల‌సీరామ్ సాప్ప‌ని, ష‌ణ్ముగం సాప్ప‌ని, ర‌మేష్ యాద‌వ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

ఇప్ప‌టికే మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఈ పోస్టర్‌ అందరిలోనూ ఆసక్తిని రేపుతుంది. ఈ చిత్రంలో పవర్‌ఫుల్‌ పోలీసాఫీసర్‌గా ఆది నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. పోలీస్‌డ్రెస్‌తో ఆది పవర్‌ఫుల్‌గా కనిపిస్తుండగా, ఆయన వెనకాల షణ్ముఖ సుబ్రహ్మాణ స్వామి కనిపించడం, పోస్టర్‌ చూసిన అందరిలోనూ పాజిటివ్‌ వైబ్‌ కనిపిస్తుంది. ఇక షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల్లో బిజీగా ఉంది. ఈ క్ర‌మంలోనే మూవీ నుంచి విడుద‌లకు సంబంధించిన అనౌన్స్‌మెంట్‌ను ఇచ్చింది. ఈ సినిమాను అక్టోబ‌ర్‌లో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురాబోతున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం వెల్ల‌డించింది.

Get ready for an epic adventure filled with mystery,Thriller, and Journey back in times.

“Shanmukha” will be hitting theaters this October! 🍂🎬✨

Stay tuned for more updates and surprises!#Shanmukha #AadiSaiKumar #AvikaGor #NewMovie #ComingSoon #SAPBROProductions… pic.twitter.com/jgc4WKOVPs

— Aadi Saikumar (@iamaadisaikumar) July 27, 2024