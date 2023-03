Shah Rukh Khan Pathaan | ఓటీటీలోకి వచ్చేస్తున్న పఠాన్‌.. స్ట్రీమింగ్‌ ఎప్పుడంటే..?

March 21, 2023 / 02:03 PM IST

Shah Rukh Khan Pathaan Movie | బాలీవుడ్‌ (Bollywood) బాద్‌షా షారుక్‌ ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన బ్లాక్‌బస్టర్‌ చిత్రం ‘పఠాన్’‌ (Pathaan). యంగ్‌ డైరెక్టర్‌ సిద్దార్థ ఆనంద్ (Siddharth Anand) తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా భారీ అంచనాల మధ్య జనవరి 25న విడుదలై బాక్సాఫీస్‌ రికార్డులను తిరగరాసింది. చాలా ఏళ్ల తర్వాత షారుక్‌ కెరీర్‌లో బిగ్గెస్ట్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచిందీ మూవీ. హిందీ భాషలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా రాజమౌళి-ప్రభాస్‌ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ‘బాహుబలి2’ (baahubali 2 the conclusion) పేరిట ఉన్న రికార్డును ‘పఠాన్‌’ (Pathaan) బద్దలు కొట్టింది. అంతేకాదు, అత్యధిక వసూళ్ల రాబట్టిన హిందీ చిత్రంగా టాప్‌-1లో నిలిచింది. ఇప్పటి వరకూ ఈ సినిమా రూ.1048.30 కోట్లు వసూలు చేసింది.

కాగా, ఈ చిత్రం ఓటీటీ (OTT)లో ఎప్పుడొస్తుందా అని ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులకు ఓ గుడ్‌ న్యూస్‌ అందింది. ‘పఠాన్‌’ (Pathaan) చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో (Amazon Prime Video) లో మార్చి 22వ నుంచి హిందీ, తెలుగు, తమిళ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో దీపిక పదుకొణె (Deepika Padukone) కథానాయికగా నటించింది. జాన్‌ అబ్రహాం (John Abraham) ప్రతినాయకుడిగా నటించారు.

we sense a turbulence in the weather, after all Pathaan is coming!#PathaanOnPrime, Mar 22 in Hindi, Tamil and Telugu @iamsrk @deepikapadukone @TheJohnAbraham #SiddharthAnand @yrf pic.twitter.com/MnytnUqZEj

— prime video IN (@PrimeVideoIN) March 20, 2023