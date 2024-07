July 13, 2024 / 10:48 AM IST

Shah Rukh Khan | బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ కాళ్లు మొక్కాడు బాలీవుడ్ కింగ్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్. అపర కుబేరుడు రిలయన్స అధినేత ముకేశ్​ అంబానీ చిన్న కూమారుడు అనంత్ పెళ్లి వేడుక అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన విష‌యం తెలిసిందే. అంతర్జాతీయ దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ వేడుక‌కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెలబ్రిటీలంతా హాజరై సందడి చేశారు. బాలీవుడ్ నుంచి అమితాబ్ బచ్చన్- జ‌య బ‌చ్చ‌న్, షారుఖ్ ఖాన్ గౌరి ఖాన్, సల్మాన్ ఖాన్. క్రికెట్ దిగ్గ‌జం స‌చిన్ టెండుల్క‌ర్, శివ‌సేన అధినేత ఉద్దవ్ ఠాక్రే కుమారుడు ఆదిత్య ఠాక్రే త‌దిత‌రులు హాజ‌రై సంద‌డి చేశారు.

అయితే ఈ వేడుక‌లో భాగంగా త‌మిళ స్టార్ ర‌జీని కాంత్‌ను చూసిన‌ షారుఖ్ ఖాన్ పలకరిద్దామని వ‌స్తాడు. ఇక త‌లైవ‌ర్‌తో పాటు ఆదిత్య ఠాక్రే, స‌చిన్ టెండుల్క‌ర్‌ల‌ను కూడా ప‌ల‌క‌రిస్తాడు షారుఖ్‌. ఈ క్ర‌మంలోనే అక్క‌డ‌కు వ‌చ్చిన అమితాబ్ బచ్చన్‌ను చూసిన కింగ్ ఖాన్ కాళ్లు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాడు. అనంత‌రం జ‌య‌బ‌చ్చన్ క‌నిపించ‌గా త‌న ద‌గ్గ‌ర కూడా కాళ్లు మొక్కి ఆశీర్వాదం తీసుకుంటాడు షారుఖ్. దీంతో ఈ వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండింగ్ అవుతుంది. బాలీవుడ్‌కు బాద్‌షా అయిన ఎక్క‌డ తగ్గాలో షారుఖ్ కు తెలుసు అంటూ అభిమానులు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Bollywood Badshah Shah Rukh Khan exchanges pleasantries with superstars Rajinikanth, Amitabh and Jaya Bachchan, Sachin Tendulkar, and Aditya Thackeray at the Anant-Radhika Lagna #ARWeddingCelebrations pic.twitter.com/2mi50qVNzL

— Filmfare (@filmfare) July 13, 2024