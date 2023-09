September 7, 2023 / 04:03 PM IST

Shah Rukh Khan | బాలీవుడ్ బాద్‌షా నటుడు షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) నటించిన‌ తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘జవాన్‌’(Jawan). అట్లీ (Atlee) దర్శకత్వంలో రెడ్‌ చిల్లీస్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ (Red Chillies Entertainments) సమర్పణలో గౌరీ ఖాన్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది. పఠాన్ వంటి భారీ బ్లాక్ బస్టర్ తరువాత షారుఖ్‌ మూవీ రావడంతో ఈ సినిమాపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. ఇదిలా ఉండగా.. ఈ సినిమా గురువారం ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. సినిమా చూసిన వాళ్లంతా సోషల్‌ మీడియాలో పాజిటీవ్‌ రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు. థియేటర్ల నుంచి బయటకు వస్తున్న ప్రేక్ష‌కులంద‌రూ.. జవాన్ బ్లాక్‌బస్టర్ అని చెబుతున్నారు. ఇక ఈ మూవీలో షారుక్ ఖాన్ నటనకు అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. మ‌రోవైపు బిగిల్ (తెలుగులో విజిల్) వంటి భారీ డిజాస్టార్ త‌ర్వాత అట్లీ (Atlee) కూడా మాస్ కంబ్యాక్ ఇచ్చాడ‌ని.. అనిరుధ్ (Anirudh) మ్యూజిక్‌ కూడా వేరే లెవల్లో ఉందని కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సాధించిన విజ‌యంపై ఫ్యాన్స్‌కు ధన్యవాదాలు చెబుతూ షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించాడు.

“ఒక్కో ఫ్యాన్ క్లబ్‌కి పేరు పేరునా టైం తీసుకుని థాంక్స్ చెప్పాలి ఏమో నేను. మీరంతా ఆనందంగా థియేటర్‌కు వెళ్లడం. బయట కూడా అదే ఉత్సాహం చూపించడం. ఇదంతా చూసి నా మనసు ఉప్పొంగిపోతుంది. నేను కాస్త సెట్ అయ్యాక ఒకటి రెండు రోజుల్లో నేను మీకు తిరిగి ఇవ్వాల్సింది ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. లవ్ యు.. మీరు నన్ను ఇంత ప్రేమిస్తున్నందుకు” అంటూ షారుఖ్ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్టు వైర‌ల్‌గా మారింది.

Wow have to take time out and thank each and every Fan Club and all of you who have gone so happily in the theatres and even outside. So overwhelmed will surely do the needful as soon as I get my breath back in a day or so. Uff!! Love u for loving #Jawan

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) September 7, 2023