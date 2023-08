August 31, 2023 / 10:50 AM IST

SEX Education Season 4 | ఆన్‌లైన్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌లో వ‌న్ ఆఫ్ ది లీడింగ్ పొజిష‌న్‌లో ఉంది నెట్‌ఫ్లిక్స్ (Netflix). డిఫ‌రెంట్ ఓరియెంటెడ్ కంటెంట్‌తో ఎల్లప్పుడూ ప్రేక్ష‌కుల‌కు అలరిస్తూ వస్తుంది. అయితే నెట్‌ఫ్లిక్స్ సిరీస్‌లలో బాగా పాపుల‌ర్ అయిన కామెడీ-డ్రామా సిరీస్ ‘సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ (SEX Education). టీనేజ్‌లో జ‌రిగే అనుభ‌వాలు, రిలేష‌న్‌షిప్స్, కాలేజ్ లైఫ్ నేపథ్యంలో వచ్చిన ఈ సిరీస్‌ ప్రేక్షకులకు బాగానే చేరువైంది. ఇక ఈ సిరీస్ ఫైన‌ల్ సీజన్‌ రెడీ (Sex Education Final Season) అవుతుంది. ఇప్ప‌టికే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైన‌ల్ సీజ‌న్ నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ వ‌దిలిన మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ సిరీస్‌కు సంబంధించి సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

2019లో నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అయిన సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ మొద‌టి సీజ‌న్ (Season 1) ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దీనికి కొనసాగింపుగా వ‌చ్చిన సీజ‌న్ 2, సీజ‌న్ 3లు కూడా ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించాయి. తాజాగా ఫైన‌ల్ సీజన్‌కు (సీజ‌న్ 4) సంబంధించిన అప్‌డేట్‌ను మేకర్స్ అందించారు. ‘సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫైన‌ల్ సీజ‌న్ సెప్టెంబ‌ర్ 21 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. దీనికి సంబంధించి ఓ పోస్ట‌ర్‌ను విడుదల చేశారు.

Come one, come all!

The final season is upon us✨ pic.twitter.com/qirCYw1142

— Netflix India (@NetflixIndia) August 30, 2023